Гвоздьова різко відповіла на хейт через те, що її син живе з бабусею: "Дивіться за своєю сім’єю"

З початком повномасштабної війни Ілона Гвоздьова вивезла дітей до Італії, але вже через два місяці повернулася до Києва лише з донькою. Її сина Домініка наразі виховує бабуся, через що зірку почали хейтити в мережі. Гвоздьова пояснила, чому її син живе з бабусею, та різко відповіла хейтерам.

Донька Ілони Гвоздьової 7-річна Валерія живе з батьками у Києві, а 2-річний Домінік – на вихованні бабусі. Переможниця "Танців з зірками" зізнається, що через це щодня отримує повідомлення зі звинуваченнями, що вона погана мати.

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"Де мій син? Що ти за мати? Чому Домінік не з вами? Як можна лишити дитину на батьків?", — таке пишуть Ілоні підписники. Тому вона вирішила відповісти на хейт та закрити цю тему назавжди.

Гвоздьова пояснила, чому її син живе з бабусею

"У країні війна, Київ, як і багато інших міст, знаходиться під постійною загрозою, чоловік залишився майже без роботи. Поки що моя діяльність більш результативна з точки зору фінансів, тому я не можу залишити роботу і насолоджуватися вихованням дітей", – пояснила Ілона.

Зірка додала, що сім'я – це не лише красиві фото в Instagram, це ще й важка робота, постійні кредити, борги, невдачі та розчарування.

Життя в Києві не з дешевих, навчання, будівництво, няні для молодшого – все це дуже дорого коштує і тягнути все не виходить. Слава Богу, у мене є такі чудові батьки, які не побоялися взяти на себе таку відповідальність та хоча б та допомогти нам і тим самим уберегти сина від психологічного стресу та залякувань,

– написала Гвоздьова.

Ілона зізналася, що їй нелегко далося це рішення. Щоразу, коли зіркова мама бачить на дитячих майданчиках мам із синами, її серце розривається, а очі наповнюються сльозами.

"Але розумію, що зараз так і по-іншому поки не вдається розрулити все це", – додала вона.



Гвоздьова різко відповіла на хейт

Тож, зірка порадила припинити її цькувати порадами щодо материнства та дивитися за собою.

Дивіться за своєю сім’єю і дітьми. Годі приміряти ваше вузьке мислення і шаблони на інші сім’ї… Жалітися на долю, страждати і робити із себе жертву не буду, не дочекаєтесь. В мене чудова сім’я, я – прекрасна матір і сама буду вирішувати, як мені жити,

– емоційно заявила Гвоздьова.

У коментарях зіркову танцівницю підтримали шанувальники:

"Ви мати і вам краще знати, де безпека для ваших дітей".

"Боже, ви не повинні нікому нічого пояснювати. Яка кому різниця? Скільки поруч жаху відбувається, я просто в шоці. Взагалі не переймайтесь через це, хай все складається як плануєте".

"Це дуже важке рішення! Ви сильна людина, що на таке наважились і не "жуєте соплі". Бути 24/7 з дитиною і бути «голодною» і нещасною точно не потрібно".

"Ілоночка, шли їх за кораблем…".

"Дуже погана звичка – пхати носа в чужу сім’ю. За своїми дітьми краще б дивилися".

"Ілона, цілком підтримую вас. Тільки мама знає, як, де і з ким буде краще її дітям".

До слова, нещодавно танцівниця показала, як ночувала в підвалі разом з чоловіком і донькою, поки Росія обстрілювала Україну, терористично нападаючи з ракетами та дронами.