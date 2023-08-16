У Грузії на концерті освистали The Killers, які виступили з росіянином: відео та вибачення гурту

У Грузії виник скандал через концерт американського рок-гурту The Killers. Артистів освистали після того, як вони запросили на сцену росіянина. Згодом музиканти вибачилися за свій вчинок.

15 серпня The Killers виступили в місті Озургеті. Проте під час виступу артисти розізлили шанувальників через росіянина.

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До чого тут росіянин

Під час виступу соліст Брендан Флауерс вирішив розважити публіку та вигадав інтерактив. Артист запитав у присутніх у залі, чи вміє хтось із них грати на барабанах, після чого вивів на сцену чоловіка.

Проте барабанщиком виявився громадянин Росії. Шанувальників цей інцидент обурив. Частина глядачів відреагувала несхвально, а з залу одразу почулися крики "Росія – окупант".

Попри негативну реакцію глядачів гурт таки відіграв пісню із росіянином. Закінчивши пісню, соліст The Killers заявив, що "національність не має значення і в музиці немає кордонів". Після цих слів частина глядачів демонстративно залишила концерт.

Одна шанувальниця написала у фейсбуці обурений пост після концерту.

"На концерті The Killers на сцену вивели російського барабанщика, після чого пролунали наші крики, а соліст "повчав" нас зі сцени про братерство Росії і Грузії. 1% пішов посеред концерту, інші залишилися і продовжують танцювати під свою музику. У нас проблеми", – написала Наталі Данелія.

Реакція гурту після інциденту

Згодом на сторінці The Killers у соцмережах з'явився запис з вибаченнями до народу Грузії і словами підтримки. Музиканти наголосили, що запрошувати глядача зіграти на барабанах – їх давня традиція.

Артисти пояснили, що їм зі сцени здалося, нібито глядачі були згодні з ідеєю зпросити людину з залу виступити з ними.

Коментар про те, що всі глядачі та шанувальники The Killers є "братами та сестрами", може бути неправильно витлумачений. Ми не хотіли нікого засмучувати і приносимо свої вибачення. Ми підтримуємо вас і сподіваємося скоро повернутися,

– написав гурт.

Також вибачення приніс концертний майданчик Black Sea Arena. Там зазначили, що не знали про ідею гурту покликати росіянина на сцену.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення гурт The Killers скасував свій виступ на фестивалі Park Live, який повинен був відбутися 10 липня в Москві.