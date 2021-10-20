Всього за 12 годин після публікації відео переглянули майже 1,5 мільйона разів. Кліп вийшов доволі провокативним, адже сюжет базується навколо побиття та знущань головного соліста колективу – Даміано Давида, оскільки той себе поводив надто зухвало. Також у відео можна побачити, як єдина дівчина з колективу зливається у пристрасних поцілунках з іншою відвідувачкою клубу.

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Але наприкінці відео Давид все ж таки сідає до автівки з іншими музикантами і вони їдуть далі разом. Ймовірно, задум полягає у тому, що це були лиш фантазії музикантів, а насправді між ними все гаразд. А так вони хотіли довести, що в колективі – немає головного.

Måneskin – MAMMAMIA: дивитись відео онлайн

Реакція мережі

Незважаючи на сцени жорстокості, фанати італійців позитивно відреагували на першу відеороботу артистів після перемоги на Євробаченні-2021: