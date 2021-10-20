Всього за 12 годин після публікації відео переглянули майже 1,5 мільйона разів. Кліп вийшов доволі провокативним, адже сюжет базується навколо побиття та знущань головного соліста колективу – Даміано Давида, оскільки той себе поводив надто зухвало. Також у відео можна побачити, як єдина дівчина з колективу зливається у пристрасних поцілунках з іншою відвідувачкою клубу.
Дивіться лірик-відео Måneskin випустили відео на першу пісню після перемоги на Євробаченні
Але наприкінці відео Давид все ж таки сідає до автівки з іншими музикантами і вони їдуть далі разом. Ймовірно, задум полягає у тому, що це були лиш фантазії музикантів, а насправді між ними все гаразд. А так вони хотіли довести, що в колективі – немає головного.
Måneskin – MAMMAMIA: дивитись відео онлайн
Реакція мережі
Незважаючи на сцени жорстокості, фанати італійців позитивно відреагували на першу відеороботу артистів після перемоги на Євробаченні-2021:
- "Ніхто не перетягує ковдру на себе, все рівнозначні члени банди .А Вікторія приголомшливо зіграла, немов справжня актриса!!! PS.Даміано шкода";
- "Так багато коментарів на різних мовах, Måneskin може нас об'єднати!!";
- "Бідний Даміано... Його вже всі вбили, а він все співає";
- "Етан, чорт візьми, як з макіяжем путани з Плутона можна бути таким брутальним?!";
- "Один з рідкісних випадків, коли кліп дійсно хочеться переглянути, щоб вловити весь посил. З одного боку досить весело звучить пісня, а з іншого такий тривожний відеоряд, поєднання приголомшливе. Чіпляють мистецтво, а не просто картинка до пісні. Це чудово";
- "Який шикарний треш! Ідея з побиттям фронтмена геніальна";
- "Це так дивно, але дуже круто! Зроблено на вищому рівні і зі змістом!";
- "Хлопці просто висміяли думку, що Даміано хоче бути єдиним центром уваги і затирає всіх інших на задній план. Ось у Віки, Етана і Томаса здали нерви і вони уявляють, з якою насолодою вони з Даміано розправляться. Мрії-мрії, як то кажуть";
- "Я вважаю, що можлива інтерпретація вбивства співака зводиться до відмови від ідеї, що співак є обличчям групи, а Måneskin – про рівність можливостей для всіх".