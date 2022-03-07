Гурт Gorillaz підтримав Україну: "Ми ще зіграємо для вас, коли це божевілля закінчиться"

Легендарна британська група Gorillaz вирішила висловити слова підтримки народу України у час війни. Музиканти поділились, що мають надію провести концерт в нашій країні, одразу після завершення всіх бойових дій.

Gorillaz поширили публікацію зі словами підтримки у своєму інстаграмі. Артисти опублікували звернення на чорному фоні, а зверху тексту написали назву гурту у синьо-жовтих кольорах.

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Наша любов та думки з вами, громадяни України й ті жителі Росії, які проти безглуздої війни. Ми сподіваємося, що зможемо вам зіграти, як тільки це безумство закінчиться. І це має статися незабаром. Ми з Україною!

– написали Gorillaz.



Гурт Gorillaz підтримав Україну / Фото з інстаграму

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