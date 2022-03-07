Gorillaz распространили публикацию со словами поддержки в своем инстаграмме. Артисты опубликовали обращение на черном фоне, а сверху текста написали название группы в сине-желтом цвете.

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Наша любовь и мысли с вами, граждане Украины и те жители России, которые против бессмысленной войны. Мы надеемся, что сможем вам сыграть, как только это безумие закончится. И это должно произойти в скором времени. Мы с Украиной!

– написали Gorillaz.



Группа Gorillaz поддержала Украину / Фото с инстаграммы

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