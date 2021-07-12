Гурт Go_A презентував нову пісню "Церковка" на Atlas Weekend: відео

Представник України на Євробаченні-2021 гурт Go_A вийшов на сцену в останній день Atlas Weekend. На фестивалі музиканти презентували новий трек. Він отримав назву "Церковка".

З West Stage міжнародного музичного фестивалю Atlas Weekend вперше пролунав свіжий хіт етнофольк гурту Go_A. Пісню "Церковка" колектив презентував після того, як виконав вже культові Shum, з яким представляв Україну на Євробаченні-2021, та "Соловей", котру готував на конкурс попереднього року.

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Цей трек помітно відрізняється від попередніх запальних композицій. Солістка Go_A Катерина Павленко зі сцени заявила, що "це серйозна річ".

Go_A – Церковка: дивіться відео онлайн

До слова, публіка могла почути "Церковку" значно раніше. З нею гурт міг би поїхати на Євробачення-2021. Трек був серед трьох пісень, які Go_A представили на розгляд журі. Її фрагмент з'явився в мережі ще на початку лютого, а фани схвально його оцінили.