Гурт Cloudless відреагував на "заминку" у прямому ефірі під час виступу: "Це життя"

Музиканти гурту Cloudless потрапили у жорсткий форс-мажор, коли під час їхнього виступу виникла технічна проблема і в них вимикався звук. Проте хлопці не засмучуються і обіцяють, що вразять глядачів вдруге наприкінці конкурсу.

За лаштунками шоу, музиканти поділились, що спочатку не розуміли, що звук вимкнувся в усьому залі відбору. Вони були переконані, що звук зник лише у їхніх навушниках.

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"В нас зупинилась музика три рази, і ми ще раз будемо співати. Це шок. Я спочатку думав, що це у нас у вухах, але подивились навколо – і в залі теж. Але я доспівав до кінця, треба було доспівати до кінця. Це був єдиний шанс. Так сталось, що нам дозволили ще раз заспівати і знаєте, в чому прикол? Що саме про це наша пісня – ніколи не здаватися. Навіть якщо щось йде не так, треба вірити і все буде добре", – запевнили хлопці з гурту.

Артисти додали, що не знають, як така "заминка" вплине на їхній результат у відборі, але "провальний" виступ оцінювати не будуть, проте глядачі зможуть голосувати за останній номер у шоу.

Спочатку був шок, а зараз ми відчуваємо повний спокій, ми йдемо до перемоги, – підсумували хлопці та додали, що ні на кого не ображаються, тому що це – життя.



Гурт Cloudless відреагував на "заминку" у прямому ефірі / Фото 24 каналу, Уляна Журба

Cloudless про форс-мажор у прямому ефірі відбору: відео 24 каналу