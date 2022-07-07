Ми дуже сумуватимемо, – гурт "Антитіла" повідомив про втрату
Джерело:інстаграм "Антитіл"
Музиканти гурту "Антитіла" повідомили, що раптово помер їхній звукорежисер Дмитро Хомулко, якого називали Боб. Артисти співпрацювали з ним 8 років.
Щодня музиканти бачать смерть на фронті, а тепер повідомили про втрату близької людини. Ввечері 6 липня помер друг "Антитіл" – Дмитро Хомулко.
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Дмитра Хомулка всі називали Бобом. Він був музикантом, саунд-продюсером і звукорежисером. Останні 8 років саме на студії Дмитра "Антитіла" записували свої пісні, відточували звучання композицій. І Боб завжди підтримував їхні авантюри.
Любили і поважали Боба за його талант, майстерність, витонченість у професійній діяльності, гумор, відданість і наполегливість,
– поділився директор колективу Сергій Вусик.
Саме Боб працював над перезведенням і ремастерінгом альбому МLNL для випуску його на вініловій платівці. Нагадаємо, що цей альбом "Антитіла" презентували у перший день війни. Артисти обіцяють, що в пам'ять про їхнього друга ця платівка обов'язково вийде.
Велика втрата для нашої команди. Вічна пам'ять! Співчуття рідним. Ми дуже сумуватимемо!
– мовиться у дописі колективу.
Гурт "Антитіла" та Дмитро Хомулко / Фото з інстаграму колективу
Нагадаємо, зараз музиканти "Антитіл" служать на Харківщині. У складі територіальної оборони вони виконують обов'язки парамедиків.