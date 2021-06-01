Григорій Решетник відвідав світський захід разом із дружиною: ефектне фото зіркової пари

1 червня 2021 , 07:31
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Джерело:

інстаграм Григорія Решетника

Популярне українське подружжя Григорія та Христини Решетників відвідало музей костюма і стилю, що розташований в Києві. Пара сфотографувалася у розкішних образах і вкотре зачарувала публіку.

Нові публікації на сторінках Григорія та Христини у соціальних мережах завжди викликають цікавість у публіки. Тому пара часто тішить шанувальників романтичними кадрами й не соромиться показувати почуття. 

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Нове фото Григорія та Христини Решетників

Подружжя відвідало Victoria Museum – київський музей костюма і стилю періоду 1830-1920 років, присвячений міській моді. Григорій та Христина побували в музеї з нагоди річниці з дня його заснування.

Закохані сфотографувалися на червоній доріжці біля входу. Христина для урочистого заходу обрала чорну блискучу сукню довжини міді. На плечі вона накинула червоний шарф. Поєднала таке вбрання з чорними туфлями-човниками на підборах. Волосся жінка зібрала ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках. Серед аксесуарів аутфіт довершили лаконічні сережки, годинник і бежевий клатч. У руках Христина тримала розкішний букет квітів. 

Григорій позував поруч із дружиною в красивому костюмі, білій сорочці та вишневій краватці. Поєднав look зі стильним взуттям. 


Христина та Григорій Решетники / Фото з інстаграму Григорія Решетника

У коментарях прихильники знаменитого телеведучого засипали пару компліментами. 

  • "Такі гарні та вишукані!"
  • "Які ви прекрасні!"
  • "Ви чарівні!"
  • "Дуже гарні! Безмежного щастя вам!"
  • "Дуже гарна пара!"
Автор: Христина Кобак