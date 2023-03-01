Складно, накипає, – ідеальний Григорій Решетник розповів про сварки з дружиною

Григорія Решетника вважають зразковим сім'янином, а його шлюб – ідеальним. Він дав інтерв'ю з дружиною Христиною, щоб спростувати ці чутки й розповів про сварки, бо вони теж люди.

У незмінного ведучого "Холостяка" Григорія Решетника нібито "завжди серце крається", коли розлучаються чи розходяться зіркові пари. Понад усе він прагне зберегти сім'ю, але з Христиною часом теж свариться.

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Григорій Решетник розповів про сварки з дружиною

Війна – це шалене випробування. У нас іноді теж бувають моменти, коли емоційно складно, накипає, ми переходимо на підвищені тони, можемо з'ясовувати стосунки. Але потім заспокоюємось, всім зараз складно,

– прокоментував Григорій Решетник.

"Інстаграм – це якісь уривки, робочі моменти. У момент, коли ми сваримося, я ж не буду знімати й розказувати", – додала Христина.

Григорій Решетник з дружиною і синами / Фото з інстаграму ведучого

Ба більше, сім'я Решетника не виїхала за кордон лише тому, що хоче бути разом. Обстріли росіян лякають їх менше, ніж ризик зруйнувати ідилію. "Після року війни в Україні – під ракетами, сиренами, без світла, на високому поверсі, з трьома дітьми – нам уже нічого не страшно", – похвалилася дружина ведучого.

До речі, Григорій Решетник неоднозначно висловився про розрив Квіткової та Добриніна, які закохалися в 9 сезоні "Холостяка". Він просив "не розчаровуватися в інституті шлюбу та справжніх почуттях" і наголошував, що треба жити одне для одного, а не тільки для себе. Блогерка тоді бурхливо відреагувала у сторіс.