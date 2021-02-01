Григорій Решетник провів вихідні з сім'єю: яскраві фото з дружиною і синами

Ведучий шоу "Холостяк" та зразковий сім'янин Григорій Решетник влаштував сімейний вікенд в засніженій столиці. Разом з дітьми та дружиною Христиною шоумен відправився в зимовий парк розваг.

Джерело: інстаграм Христини Решетник

Компанію зірковій родині склали батьки Христини, які приїхали до Києва з Івано-Франківська.

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Сімейні вихідні Григорія Решетника

Попри насичений графік та численні зйомки відомий ведучий завжди знаходить час для прогулянок з коханою та трьома синами – Іваном, Дмитром і наймолодшим Олександром. З сім'єю, тестем і тещею Григорій Решетник відправився у парк новорічних розваг на ВДНГ. Разом вони насолоджувались святковою атмосферою, каталися на санках і камерах, багато фотографувались та розважались з казковими персонажами.

Для сімейного відпочинку знаменитості обрали комфортні повсякденні образи. Шоумен одягнув джинси, пухову куртку, теплі черевики та сірий шарф. Христина постала в довгому пальто, чорних лосинах, уггі та сірій шапці. Вона прогулювалась столицею без косметики. Старші сини подружжя одягли яскраві червоні куртки.

Це були найкращі сімейні вихідні. Дякую Богу за ці дивовижні моменти з батьками,

– зворушливо написала дружина Решетника.



Григорій Решетник з дружиною Христиною / Фото Instagram / @grisha_reshetnik



Дружина Григорія Решетника Христина / Фото Instagram / @kristina_reshetnik

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