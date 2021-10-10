Григорій Решетник привітав дружину з 11 річницею шлюбу: архівне фото з весілля
Джерело:інстаграм Григорія Решетника
Сім'я Григорія та Христини Решетників сьогодні, 10 жовтня, святкує 11 річницю з дня створення. 11 років тому пара одружилась. Тепер вони вітають одне одного та показують чарівні фото з церемонії.
10 жовтня 2010 року телеведучий Григорій Решетник та журналістка Христина зіграли весілля. Сьогодні, у неділю, вони святкують 11 років з дня створення їхнього міцного союзу.
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Річниця весілля Решетників
Григорій Решетник у своєму блозі опублікував зворушливий допис. У ньому він привітав дружину з гучною датою. Також чоловік опублікував миловидне фото з весільної церемонії.
Кохана, дякую тобі за наше щастя та наших діток! Люблю ще сильніше! І це – лише початок,
– написав шоумен.
Архівне фото з весілля Решетників / Фото з інстаграму Григорія Решетника
Христина Решетник не могла не привітати чоловіка на своїй сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала не тільки ще одне фото з сімейного архіву, але й нещодавню світлину. Там позує вся родина у повному складі: Григорій, Христина та їхні діти – Іван, Дмитро й Олександр.
День, який неможливо забути! 150 гостей і щасливі ми, провели цей осінній день в любові та неймовірному щасті. Коханий, друге фото – прекрасне наше продовження! Давай не зупинятися,
– наголосила зіркова дружина.
Архівне фото з весілля Решетників / Фото з інстаграму Христини Решетник
Родина Решетників / Фото з інстаграму Христини Решетник
Шанувальники захоплюються міцним зірковим подружжям. Вони засипали пару коментарями під дописами:
- "Ви з роками все гарніша пара";
- "Не зупиняйтеся";
- "Вітаю! Красива пара";
- "Григорій такий молоденький. Дружина, красуня, не змінилась, а Григорій змужнів за ці роки";
- "Чекаємо доньку";
- "Приклад для багатьох";
- "Вітаю і бажаю ще 111";
- "Стільки років разом. Молодці".
Текст публікації Григорія Решетника
ReshetnikFamily 11 років!
10.10.10 – незабутній день.
Кохана, дякую тобі за наше щастя та наших діток! Люблю ще сильніше! І це – лише початок.
Текст публікації Христини Решетник
10.10.10.
День, який неможливо забути! 150 гостей і щасливі ми, провели цей осінній день в любові та неймовірному щасті.
Коханий, друге фото – прекрасне наше продовження! Давай не зупинятися.