Григорій Решетник з дружиною та сином відпочиває в Одесі: фото

Популярний український телеведучий Григорій Решетник разом із дружиною Христиною та маленьким сином Олександром відправився в сонячну Одесу. Там зіркова сім'я проведе декілька днів. Подружжя вже встигло сходити на романтичне побачення та поділилося спільними фото з шанувальниками.

Знаменитості активно вирушають у відпустки. Багато зірок обирають закордонні курорти, а Григорій та Христина Решетники вирішили відпочити в улюбленій Одесі.

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Сім'я Решетників в Одесі

Подружжя вирушило туди разом із маленьким сином Олександром, якому ще навіть немає року. Старші нащадки зіркової пари поїхали до бабусі на канікули. Христина та Григорій встигли провести час удвох і сповна насолодитися ним.

Закохані зробили декілька красивих кадрів в одному з одеських закладів. Христина для романтичної вечері з чоловіком обрала легку мереживну сукню білого кольору, чорне взуття на низькій підошві та блакитну сумочку. Волосся вона вклала рівно та забрала назад, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Григорій позував поруч із коханою в білих штанах, смарагдовій сорочці та білому взутті. Він ніжно обіймав обраницю та мило усміхався.

"Атмосферна Одеса з моєю крихіткою Кріс", – написав ведучий під фото.

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Христина також поділилася світлинами. Вона позувала разом із сином та коханим. Усі троє дуже раді такій мандрівці, чудовій літній погоді та прекрасному дню.

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