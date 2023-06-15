Знають, що не вийде: путіністи Лепс і Басков пообіцяли по мільйону рублів за підбитий танк

Російські артисти Григорій Лепс та Микола Басков зганьбилися заявою, начебто готові заплатити по мільйону рублів кожному, хто підіб'є танк Leopard чи Abrams. Це рішення підтримало міноборони Росії.

Григорій Лепс та Микола Басков, які підтримують геноцид українців та вбивства мирних жителів, взяли участь у закритій пресконференції "Російської медіагрупи" у межах ПМЕФ-2023. Кремлівські блазні заявили для росЗМІ, що готові виплачувати по мільйону рублів тим, хто підіб'є танк Leopard, передає 24 Канал.

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Басков і Лепс готові платити окупантам

Першим про мільйон рублів для російських загарбників заявив лідер гурту "Земляни" Володимир Кисельов. Потім його підтримав Басков.

Хто підіб'є танк "Леопард" – мільйон рублів. Ми, як представники творчості, вносимо свій внесок для наших бійців. Щоб ми знали, що вони це роблять не тільки тому, що це їхня громадянська позиція. А ми це робимо, бо хочемо, щоб вони знали, що ми поруч із ними...

– видав путініст.

Григорій Лепс слідом за ним нерозбірливо пробубонів, що сподівається на правоту Росії. Він додав, що робить "від щирого серця все можливе, аби допомогти радянській армії", але виправився і зазначив: "російській".

Басков заявив, що така "акція" погоджена з міноборони Росії. До неї долучилися інші медійні особи, які підтримують війну і вбивства. Та Ніколай додав – наразі жодного мільйона нікому не задонатили.

Путіністи тільки осоромилися

У мережі над Басковим та Лепсом глузують та насміхаються. Українці припускають, що блазні роздають такі обіцянки тільки тому, що знають – нічого в окупантів не вийде.

"Два півні";

"Вони можуть пропонувати й більші суми, та хто їх отримає";

"А за них підбитих дадуть хоч гривню?";

"Це по 10 доларів?";

"Знають, що нічого не вийде, тому і обіцяють".

"І де ті, хто кричали: "музика внє політікі"?".

Музика не поза політикою

, міноборони Росії може годувати свій народ лиш байками про знищення "Леопардів", як вони робили це раніше. Нагадаємо, як на початку червня окупанти прозвітували про знищення 8 одиниць танків Leopard та "іншої західної бронетехніки" – та на їхніх відео видно, що насправді загарбники понищили комбайни

Цинічною заявою Лепс та Басков укотре довели, що музика не перебуває поза політикою – як бачимо, так звані музиканти готові платити за знищення української техніки, що насправді захищає наш народ. До цього випадку варто згадати, як на початку червня розгорівся скандал навколо молодиків, які слухали пісні згадуваного путініста Лепса.

Після зауваження журналіста щодо репертуару юнаків пасажир авто нагрубіянив та намагався вдарити чоловіка. Згодом, як його авто знайшли правоохоронці, він перепросив та розповів, що приїхав до Львова відпочити. Також відомо, що любителям російської музики вручили повістки.