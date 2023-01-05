Григорій та Христина Решетники прогулялися Львовом: зимовий образ зіркової дружини

Ведучий Григорій Решетник разом з дружиною провели кілька днів у Львові. У новорічну ніч ведучий працював, а потім разом з коханою насолоджувався атмосферою стародавнього міста.

Хоча цього року різдвяний Львів зовсім не такий, яким його звикли бачити туристи, та це не завадило подружжю добре провести час. Христина навіть встигла похизуватися новим аутфітом.

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Зимовий look Христини Решетник у Львові

Ведучий опублікував кілька фото, на яких позує з дружиною на площі Ринок. Христина постала перед камерою у сірих штанах, кофті та пуховику. Поєднала вбрання з синім взуттям з білою підошвою. Волосся вклала рівно та одягнула стильну шапку. На обличчі зробила легкий макіяж. Григорій також обрав для прогулянки комфортне вбрання.

Закінчується наша 3-денна романтична подорож до Львова. Гуляли містом і насолоджувалися спілкуванням одне з одним. Дуже важливо для стосунків часом залишатися наодинці. Тепер повертаємося до синів, аби решту канікул провести з ними та хоч трошки розрадити їх,

– написав Решетник під фото.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Нагадаємо, у новорічну ніч Григорій був ведучим вечірки в одному з найкращих відпочинкових комплексів України, що розташований у Львові. Щоб зустріти Новий рік разом, Христина поїхала туди з Григорієм. Там же зустрічали 2023 рік Леся Нікітюк, яка була ведучою, та блогерка Саша Бо з чоловіком.