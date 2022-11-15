Українська режисерка та переможці Євробачення-2021: список номінантів Греммі-2023
Джерело:Grammy Award
У вівторок 15 листопада став відомий список номінантів однієї з найпрестижніших музичних нагород. Серед номінованих – українка Таня Муіньо, переможці Євробачення-2021 Måneskin та рекордсменка Бейонсе.
Поки в Україні розбираються з наслідками масованого ракетного обстрілу, в Америці стало відомо номінантів на престижну премію Греммі. Список оголосили 15 листопада.
До слова Українку Таню Муіньо знову номінували на Греммі
Найбільше номінацій, тобто дев'ять, отримала Бейонсе – вона є справжньою рекордсменкою музичної премії, адже отримала вже 23 статуетки. Кендрік Ламар номінований у вісьмох категоріях, Адель та Бренді Карлайл – мають сім номінацій.
Цьогоріч вперше номінували переможців Євробачення-2021 Måneskin. Також вже вдруге номінована Таня Муіньо – вона може взяти статуетку за "Найкраще музичне відео".Нагадаємо, на Греммі-2022 не оминули увагою Україну, тож сподіваємось на підтримку й у майбутньому році. Зокрема, на церемонії вручення статуеток виступив Володимир Зеленський, також на сцені виступила Міка Ньютон разом з Любов'ю Якимчук.
Список номінантів на Греммі-2023
Запис року
ABBA – Don’t Shut Me Down
Адель – Easy on Me
Бейонсе – Break My Soul
Brandi Carlile Featuring Lucius – You and Me on the Rock
Doja Cat – Woman
Гаррі Стайлз – As It Was
Kendrick Lamar – The Heart Part 5
Lizzo – About Damn Time
Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous
Steve Lacy – Bad Habit
Альбом року
ABBA – Voyage
Адель – 30
Bad Bunny – Un Verano Sin Ti
Бейонсе – Renaissance
Brandi Carlile – In These Silent Days
Coldplay – Music of the Spheres
Гаррі Стайлз – Harry’s House
Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers
Lizzo – Special
Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous (Deluxe)
Пісня року
Адель – Easy on Me
Бейонсе – Break My Soul
Bonnie Raitt – Just Like That
DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did
Gayle – ABCDEFU
Гаррі Стайлз – As It Was
Kendrick Lamar – The Heart Part 5
Lizzo – About Damn Time
Steve Lacy – Bad Habit
Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)
Найкращий новий виконавець
Anitta
Domi & JD Beck
Latto
Måneskin
Molly Tuttle
Muni Long
Omar Apollo
Samara Joy
Tobe Nwigwe
Wet Leg
Найкраще сольне попвиконання
Адель – Easy on Me
Bad Bunny – Moscow Mule
Doja Cat – Woman
Гаррі Стайлз – As It Was
Lizzo – About Damn Time
Steve Lacy – Bad Habit
Найкращий попдует або гурт
ABBA – Don’t Shut Me Down
Camila Cabello Featuring Ed Sheeran – Bam Bam
Coldplay & BTS – My Universe
Post Malone & Doja Cat – I Like You (A Happier Song)
Sam Smith & Kim Petras – Unholy
Найкращий традиційний вокальний попальбом
Diana Ross – Thank You
Kelly Clarkson – When Christmas Comes Around…
Michael Bublé – Higher
Norah Jones – I Dream of Christmas (Extended)
Pentatonix – Evergreen
Найкращий вокальний попальбом
ABBA – Voyage
Адель – 30
Coldplay – Music of the Spheres
Гаррі Стайлз – Harry’s House
Lizzo – Special
Найкраще музичне відео
Адель – Easy on Me
BTS – Yet to Come
Doja Cat – Woman
Гаррі Стайлз – As It Was
Kendrick Lamar – The Heart Part 5
Тейлор Свіфт – All Too Well: The Short Film
Найкращий музичний фільм
Адель – Adele One Night Only
Біллі Айліш – Billie Eilish Live at the O2
Джастін Бібер – Our World
Neil Young & Crazy Horse – A Band a Brotherhood a Barn
Rosalía – Motomami (Rosalía TikTok Live Performance)
Various Artists – Jazz Fest: A New Orleans Story
Найкраща рок-пісня
Brandi Carlile – Broken Horses
Оззі Озборн Featuring Jeff Beck – Patient Number 9
Red Hot Chili Peppers – Black Summer
Turnstile – Blackout
The War on Drugs – Harmonia’s Dream
Найкраща реп-пісня
DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did
Future Featuring Drake & Tems – Wait for U
Gunna & Future Featuring Young Thug – Pushin P
Jack Harlow Featuring Drake – Churchill Downs
Kendrick Lamar – The Heart Part 5