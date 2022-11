Українська режисерка та переможці Євробачення-2021: список номінантів Греммі-2023

У вівторок 15 листопада став відомий список номінантів однієї з найпрестижніших музичних нагород. Серед номінованих – українка Таня Муіньо, переможці Євробачення-2021 Måneskin та рекордсменка Бейонсе.

Поки в Україні розбираються з наслідками масованого ракетного обстрілу, в Америці стало відомо номінантів на престижну премію Греммі. Список оголосили 15 листопада.

До слова Українку Таню Муіньо знову номінували на Греммі

Найбільше номінацій, тобто дев'ять, отримала Бейонсе – вона є справжньою рекордсменкою музичної премії, адже отримала вже 23 статуетки. Кендрік Ламар номінований у вісьмох категоріях, Адель та Бренді Карлайл – мають сім номінацій.

Цьогоріч вперше номінували переможців Євробачення-2021 Måneskin. Також вже вдруге номінована Таня Муіньо – вона може взяти статуетку за "Найкраще музичне відео".

Список номінантів на Греммі-2023

, на Греммі-2022 не оминули увагою Україну, тож сподіваємось на підтримку й у майбутньому році. Зокрема, на церемонії вручення статуеток виступив Володимир Зеленський, також на сцені виступила Міка Ньютон разом з Любов'ю Якимчук.

Запис року

ABBA – Don’t Shut Me Down

Адель – Easy on Me

Бейонсе – Break My Soul

Brandi Carlile Featuring Lucius – You and Me on the Rock

Doja Cat – Woman

Гаррі Стайлз – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous

Steve Lacy – Bad Habit

Альбом року

ABBA – Voyage

Адель – 30

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Бейонсе – Renaissance

Brandi Carlile – In These Silent Days

Coldplay – Music of the Spheres

Гаррі Стайлз – Harry’s House

Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers

Lizzo – Special

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Пісня року

Адель – Easy on Me

Бейонсе – Break My Soul

Bonnie Raitt – Just Like That

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Gayle – ABCDEFU

Гаррі Стайлз – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)

Найкращий новий виконавець

Anitta

Domi & JD Beck

Latto

Måneskin

Molly Tuttle

Muni Long

Omar Apollo

Samara Joy

Tobe Nwigwe

Wet Leg

Найкраще сольне попвиконання

Адель – Easy on Me

Bad Bunny – Moscow Mule

Doja Cat – Woman

Гаррі Стайлз – As It Was

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Найкращий попдует або гурт

ABBA – Don’t Shut Me Down

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran – Bam Bam

Coldplay & BTS – My Universe

Post Malone & Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Sam Smith & Kim Petras – Unholy

Найкращий традиційний вокальний попальбом

Diana Ross – Thank You

Kelly Clarkson – When Christmas Comes Around…

Michael Bublé – Higher

Norah Jones – I Dream of Christmas (Extended)

Pentatonix – Evergreen

Найкращий вокальний попальбом

ABBA – Voyage

Адель – 30

Coldplay – Music of the Spheres

Гаррі Стайлз – Harry’s House

Lizzo – Special

Найкраще музичне відео

Адель – Easy on Me

BTS – Yet to Come

Doja Cat – Woman

Гаррі Стайлз – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Тейлор Свіфт – All Too Well: The Short Film

Найкращий музичний фільм

Адель – Adele One Night Only

Біллі Айліш – Billie Eilish Live at the O2

Джастін Бібер – Our World

Neil Young & Crazy Horse – A Band a Brotherhood a Barn

Rosalía – Motomami (Rosalía TikTok Live Performance)

Various Artists – Jazz Fest: A New Orleans Story

Найкраща рок-пісня

Brandi Carlile – Broken Horses

Оззі Озборн Featuring Jeff Beck – Patient Number 9

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

Turnstile – Blackout

The War on Drugs – Harmonia’s Dream

Найкраща реп-пісня

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Future Featuring Drake & Tems – Wait for U

Gunna & Future Featuring Young Thug – Pushin P

Jack Harlow Featuring Drake – Churchill Downs

Kendrick Lamar – The Heart Part 5