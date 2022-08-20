За тиждень до війни вчився стріляти: Педан розповів, що насправді готувався до вторгнення

Український ведучий Олександр Педан хоч і не вірив, що росія нападе, проте за тиждень до вторгнення дещо підготувався: купив додому воду, субліматичну їжу і найголовніше – пройшов курс стрільбищ та медичної допомоги.

Педан каже, що знав, як швидко зібратись, що й сталось у ранок 24 лютого, та навіть встиг поголитись, хоч цього й не розуміла дружина. Проблем зі спальниками та харчами на перший час у нього не було, проте найважливіше, що він зробив – це з друзями пройшов інструктаж від бійця ТРО.

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Чоловік каже, що з друзями пішов вчитись до свого кума Олексія, який є інструктором зі стрільби. Він проводив курси першої домедичної допомоги та самооборони.

Буквально за тиждень до війни ми пішли і працювали зі зброєю, вчились, як стріляти, пройшли першу домедичну допомогу. Хоч хлопці хотіли тільки постріляти, але я попросив комплексно до цього підійти, включно з медициною: курс медичної допомоги, як реагувати в небезпечних ситуаціях…

– згадав Педан.

Зокрема він використав одну з важливих порад свого кума: завжди мати на половину повним свій бак автомобіля. Саме це його й виручило, коли він евакуйовувався 18 годин з Києва до Хмельницького зі своєю сім'єю:

"Правило мало назву "половина баку". Тобто, якщо в тебе пів баку в автомобілі лишається наповненим, то ти заливаєш його до повного. Адже на пів баку можна доїхати кілометрів 500, і от якраз в мене десь ¾ баку було і я доїхав до мами". Але попри усі підготування, він відрізав собі думку про реальну війну.

"Застав 24 лютого так, як і всі – до останнього не вірив, що щось буде, у нас єдина Лєра (донька, – 24 канал) мала зібраний тривожний чемоданчик. Війна застала у ліжку, нас розбудили вибухи і телефонні дзвінки… Ми всі у це не вірили, не хотілось у це вірити насправді. Настільки відрізали цю думку…", – каже Олександр.

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