Готова нести покарання: зірка "Школи" Ліза Василенко розкаялася за скандальну фразу про Україну

У квітні 2021 року блогерка й акторка серіалу "Школа" Ліза Василенко загриміла в "Миротворець" через інформаційні провокації Росії проти України. У березні вона виїхала з Москви й попросила вибачення за свою антиукраїнську позицію.

Рік тому 23-річна Ліза Василенко, яка стала популярною завдяки серіалу "Школа", поїхала будувати кар'єру в Росії – стала учасницею тікток-будинку. Там вона оскандалилася фразою "краще здохнути тут, ніж в Україні", через яку тепер плачеться перед українським народом.

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Ліза Василенко перепросила за скандальну фразу "краще здохнути тут, ніж в Україні"

Я дійсно казала таку фразу, за яку мені соромно, за яку я отримала певний хейт. Цей хвіст тягнеться за мною протягом року. Усю суть цієї фрази я зрозуміла тільки зараз, коли почалася війна. Я просила вибачення, мені дійсно дуже соромно за те, як я висловилася,

– заявила Ліза Василенко.

Ба більше, дівчина зізналася, що любов до Батьківщини з'явилася в неї лише після нападу Росії. З 14 років вона займалася моделінгом у країнах Азії, і ті здавалися їй розвинутішими, кращими, ніж Україна.

"Війна дала про себе знати. У плані зародження якогось патріотизму в душі, розуміння, що таке моя країна, і що її треба захищати, що там живуть мої любі рідні люди, для яких це більше ніж просто країна. Моя свідомість, мої пріоритети колосально змінилися… Я інша Ліза. Не та, яка була рік тому, з іншими думками, поняттями. Ми всі робимо помилки, але я готова нести за них покарання, якщо це буде потрібно", – додала вона.

Чому зірка "Школи" виїхала з Росії

З кар'єрою в Росії Василенко розпрощалася. Спочатку вона ходила на антивоєнні мітинги в Москві, а через тиждень виїхала до Туреччини.

Я відмовилася від усього: грошей, реклами в Росії. Це все зникло для мене в ту ж секунду, як все почалося. Я дуже вірна своїм принципам, ніколи більше,

– наголосила Ліза Василенко.

Зараз блогерка заробляє на платформі для дорослих OnlyFans – близько 40 тисяч доларів за три місяці – і живе в Чехії.

Чому Ліза Василенко не хоче їхати в Україну

В Україну, в рідне Дніпро, блогерка повертатися не планує, бо "ніяк не зможе там реалізовуватися".

"Через те, що відбувається війна, я не зобов'язана топити себе далі і свої мрії. Я маю право на життя. Я шкодую, переживаю, співчуваю, але я не залишаю себе. Я теж заслуговую на якесь хороше життя, і продовжую шукати себе далі", – видала Ліза Василенко.