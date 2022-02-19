Горбунов вперше показав фото з хрестин старшого сина: унікальні кадри, на яких засвітився Потап

У п'ятницю, 18 лютого, первістку Каті Осадчої та Юрія Горбунова виповнилося 5 років. З нагоди дня народження сина шоумен опублікував рідкісні фото з його хрестин. Публіка побачила їх вперше.

Унікальними кадрами у день народження Івана поділилася його хрещена мама Христя Храновська – власниця київських бутіків Chloé і Bonpoint. В інстаграм-сторіс вона показала, як майже 5 років тому хрестила сина Осадчої та Горбунова у парі з Потапом. Шоумен і собі запостив ці архівні світлини.

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Скажи мені, хто твій кум, і я скажу, хто ти. Вітаємо нашого Івана. З днем народження, наш Горобчику. 5 років пролетіли, а здається, тільки-тільки тебе хрестили,

– підписала кума зіркового подружжя.

Фото з хрестин старшого сина Каті Осадчої та Юрія Горбунова

З архівних кадрів видно, що хрестили Івана зовсім маленьким, коли йому було всього кілька місяців. Схоже, церемонію таїнства влаштували навесні.

До церкви Христина Храновська прийшла у вишитій сукні, а Потап – у вишиванці та червоній кепці. Насті Каменських з ним не було, адже до травня 2019 року вони тримали свої стосунки у суворому секреті.

Хрестини старшого сина Осадчої та Горбунова / Фото з інстаграму Христі Храновської

Хрестини старшого сина Осадчої та Горбунова / Фото з інстаграму Христі Храновської