У Гонконзі стало відомо про загибель відомої 28-річної моделі Еббі Чой. Останки її тіла знайшли у заміському будинку.

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Жорстоке вбивство у Гонконзі

Поліція Гонконгу повідомила, що заміський будинок був перетворений на скотобійню. Там знайшли електропилку та м'ясорубку, слідчі вважають, що вони використовувались для розчленування. На місці злочину також виявили дві каструлі з тушкованим м'ясом, ймовірно, людським.

Поліцейські досі не знайшли голову моделі. Кінцівки дівчини виявили у холодильнику.

Слідчі вважають, що жорстоке вбивство здійснила сім'я колишнього чоловіка Еббі Чой. Сам чоловік намагався втекти на човні, однак його, брата, батька й матір вже заарештували у суботу, 25 лютого. Інформація про зникнення моделі з'явилась 22 лютого.

Ми вважаємо, що жертва та сім'я її колишнього чоловіка мали багато фінансових суперечок, пов'язаних із величезними сумами. Хтось був незадоволений тим, як потерпіла розпорядилася своїми активами, що стало мотивом для вбивства,

– повідомив поліцейський.

Модель Еббі Чой лиш тиждень тому опублікувала кадри з фотосесії. Вона постала на обкладинці глянцю L'Officiel Monaco.



Еббі Чой / Фото з інстаграму моделі