Голосом фронтумен Go_A Катерини Павленко зазвучать історії людей з окупованого Криму

Солістка гурту Go_A, який отримав 5 місце на Євробаченні-2021, Катерина Павленко, спробує себе в акторській ролі та долучиться до перформансу "Крим, 5-та ранку". Автором документального проєкту став Дмитро Костюминський з компанії Dollmen.

Як повідомила пресслужба, перформанс-документ за п'єсою Наталії Ворожбит та Анастасії Косодій створений на основі інтерв'ю з 11 ув'язненими громадянськими журналістами та їхніми родинами. Вони розповідали про свої очікування та страхи, з якими зіткнулись впродовж 2014-2021 років у Криму: як переслідували кримськотатарську інтелігенцію, членів Меджлісу кримськотатарського народу й активних громадських діячів Кримської солідарності.

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Прем'єра проєкту відбудеться 2 листопада в Українському домі у Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Дев'ять відомих знаменитостей, журналістів та інших діячів озвучуватимуть героїв твору, серед них:

солістка Go_A Катерина Павленко;

співачка Джамала;

фронтмен "Бумбоксу" Андрій Хливнюк;

Оксана Покальчук, директорка Amnesty International Ukraine;

Мирослава Гонгадзе, ведуча "Голосу Америки";

Севгіль Мусаєва, редактор "Української правди";

режисер Ахтем Сеітаблаєв;

журналіст Вадим Карп'як;

акторка Катерина Молчанова.

Мета проєкту "Крим, 5-та ранку"

Творці стрічки прагнуть привернути увагу українського і світового суспільства до порушення прав людини на тимчасово окупованому Кримському півострові. Назва проєкту має таку назву, оскільки саме на світанку до помешкань громадських активістів вривалися російські силовики з обшуками та арештами, виламуючи вікна і двері. Фільм обіцяють показати не лише в Україні, а й в Німеччині та Польщі.



Анонс фільму "Крим, 5-та ранку" / Фото пресслужби

Прем'єру документального перформансу "Крим, 5 ранку" можна буде побачити у форматі прямої трансляції 2 листопада о 19:00 на ютубі, в програмі "Крим.Реалії" та UA: Суспільне.