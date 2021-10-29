Как сообщила пресс-служба, перформанс-документ по пьесе Натальи Ворожбит и Анастасии Косодий создан на основе интервью с 11 заключенными гражданскими журналистами и их семьями. Они рассказывали о своих ожиданиях и страхах, с которыми столкнулись на протяжении 2014-2021 годов в Крыму: как преследовали крымскотатарскую интеллигенцию, членов Меджлиса крымскотатарского народа и активных общественных деятелей Крымской солидарности.

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Премьера проекта состоится 2 ноября в Украинском доме в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Девять известных знаменитостей, журналистов и других деятелей будут озвучивать героев произведения, среди них:

солистка Go_A Екатерина Павленко;

певица Джамала;

фронтмен "Бумбокса" Андрей Хливнюк;

Оксана Покальчук, директор Amnesty International Ukraine;

Мирослава Гонгадзе, ведущая "Голоса Америки";

Севгиль Мусаева, редактор "Украинской правды";

режиссер Ахтем Сеитаблаев;

журналист Вадим Карпьяк;

актриса Екатерина Молчанова.

Цель проекта "Крым, 5 утра"

Создатели фильма стремятся привлечь внимание украинского и мирового общества к нарушению прав человека на временно оккупированном Крымском полуострове. Проект имеет такое название, поскольку именно на рассвете в дома общественных активистов врывались российские силовики с обысками и арестами, выламывая окна и двери. Фильм обещают показать не только в Украине, но и в Германии, Польше.



Анонс фильма "Крым, 5 утра" / Фото пресс-службы

Премьеру документального перформанса "Крым, 5 утра" можно будет увидеть в формате прямой трансляции 2 ноября в 19.00 на ютубе, в программе "Крым.Реалии" и UA: Суспільне.