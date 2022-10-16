Учасниця "Голосу країни", для якої змінили правила, розповіла про життя в окупованому Енергодарі

Учасниця "Голосу країни-12" Анастасія Паламар захопила суддів проєкту своїм співом. Що дівчина розповіла про війну і чому для неї змінили правила - читайте в матеріалі.

17-річна Анастасія Паламар дивом проскочила у проєкт "Голос країни" 12 сезон. Дівчина прибула на шоу з Енергодара, що тепер окупований російськими загарбниками.

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Учасниця "Голосу" про життя в Енергодарі

Анастасія Паламар залишилась у місті Енергодар попри окупацію. Вона розповіла, що бути у місті – щодня прокидатися зі страшними думками й переживати страшні події.

Зараз я перебуваю у місті Енергодар, Запорізька область. Я просто бачу, як місто помирає. Кожного дня у мене є думки, що цей день може стати останнім. Кожен день ми чуємо вибухи, і ми розуміємо, що це відбувається на атомній електростанції. Мені дуже страшно за моїх батьків особливо. Це дуже страшно,

– поділилась дівчина.

Анастасія Паламар в "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Як для Насті змінили правила

На завершенні "сліпих прослуховувань" Анастасія виконала пісню Потапа і Насті Каменських "Почему". До неї розвернулися лиш ті тренери, в яких вже були набрані команди – репера та співачки Дорофєєвої. Зірки настільки не хотіли відпускати дівчину, що вирішили змінити правила.

Оля Полякова та Святослав Вакарчук погодились на вмовляння колег. Анастасія вирішила піти в команду Потапа, заспівавши його пісню. Таким чином у репера на одного учасника більше, ніж потрібно. Ймовірно, на етапі "батлів" Паламар стане не з одним учасником, а в тріо.