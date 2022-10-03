Святослав Вакарчук пояснив, чому його не буде у нових випусках "Голосу країни"

2 жовтня в ефір вийшов перший за час війни випуск "Голосу країни". Святослав Вакарчук пояснив, чому він буде лише в тих епізодах, які встигли зняти до 24 лютого.

Ще до повернення "Голосу" на екрани лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук повідомив, що у складі зіркових тренерів відбудуться зміни. Він не зніматиметься в нових епізодах під час війни.

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Чому Святослава Вакарчука не буде у нових випусках "Голосу"

Артист пояснив, що зараз займається волонтерською діяльністю, а для талановитих вокалістів важлива тренерська підтримка та допомога, на яку зараз у Святослава немає часу. Тому глядачі зможуть побачити Вакарчука лише в тих епізодах 12 сезону "Голосу країни", які встигли зняти до 24 лютого.

Для мене то був ніби інший світ. Я розумію рішення команди "Голосу" продовжити показ проєкту, але мене на дозніманнях не буде. Сьогодні вважаю своїм головним завданням підтримувати бійців на фронті, їздити в тури та допомагати Україні. Я бажаю своїй команді успіху. Разом до перемоги!

– сказав Святослав у відеозверненні.

Ведуча шоу – Катя Осадча раніше вже натякала на те, що Вакарчук кинув свою команду. У дописі про "Голос країни" Осадча згадала про відповідальність, яку взяли на себе тренери, коли набирали учасників у свої команди.