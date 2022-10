Голос країни 12 сезон 6 випуск: раптова поява солістки Go_A та дівчина, яка обійшла Біллі Айліш

Минулої неділі, 2 жовтня, на телекрани повернувся 12 сезон "Голосу країни". В ефір вийшов дайджест п'ятьох попередніх випусків, які встигли показати до війни. З 9 жовтня тренери продовжили поповнювати свої команди талановитими учасниками. Продовження "сліпих прослуховувань" дивіться нижче.

Продюсери 12 сезону "Голосу країни" не просто випустили в ефір відзнятий до вторгнення Росії матеріал, а й показали, як змінилося життя конкурсантів за останні сім місяців.

Голос країни 12 сезон 6 випуск

Сергій Соловйов

На телекастинг "Голосу країни" прийшов 26-річний Сергій – співаючий електрик з Запоріжжя. Через повномасштабну війну він втратив роботу й пішов волонтерити, адже хоче наближати перемогу на своєму фронті.

Моє рідне місто сьогодні не впізнати. З початком війни в Запоріжжі зупинилися майже всі галузі праці. Я, як і більшість українців, втратив роботу, але знаєте, що найбільше вражає? Це повна тиша та їдка темрява в комендантську годину. Але я знаю – запоріжців не зламати, не перемогти, як і всіх українців,

– заявив Сергій.

В останні секунди його душевна "Грай, музико, грай" розвернула крісла двох тренерів – Потапа та Полякової. За словами близьких, Сергій хотів у команду до Наді Дорофєєвої, але обрав Олю Полякову.

"Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Соловйова

Сергій Стецій

37-річний Сергій Стецій приїхав на "Голос країни" з Тернополя. Він батько двох синів й останні 10 років заробляв на життя музикою – грав на гітарі. На момент зйомок вокалом чоловік займався всього рік, але дружина надихнула його спробувати себе на проєкті.

Сергій з надривом виконав хіт Скрябіна та Ірини Білик "Мовчати", але не розвернув жодного крісла. Однак нагадав Вакарчуку, як у лютому 2015-го він співав "Мовчати" на "Голосі країни" після смерті Кузьми.

"Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Стеція

Сабіна Сафарлі

12 років Сабіна мріяла потрапити на "Голос країни". Лише в 36 років, після того, як народила двох синів, вона наважилася втілити свою мрію. Жінка з сім'єю жила в Запоріжжі й не стала тікати з міста навіть під час війни. Ба більше, її діти допомагали робити "коктейлі Молотова".

Війна для моєї сім'ї почалася о 5 ранку 24 лютого. Мені зателефонували з Києва, сказали: "Ви що спите досі? Прокидайтеся, війна почалася". Перші хвилини був неймовірний жах, паніка – що робити, чи їхати, чи залишатися. Після того, як російські війська ввійшли до Енергодару, дуже багато моїх знайомих поїхало. Але з перших днів війни ми зрозуміли, що залишаємося для того, щоб допомагати, волонтерити,

– розповіла Сабіна Сафарлі.

На телекастингу жінка виконала пісню I Don't Want to Miss a Thing гурту Aerosmit й розвернула крісло Олі Полякової.

"Я не могла не повернутися на цю енергію. У вас є все для того, щоб бути у фіналі й перемогти", – заявила Оля Полякова. Як з'ясувалося, саме в її команду мріяла потрапити Сабіна.

"Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Сабіни Сафарлі

Наталія Бурик

Учасницею "сліпих прослуховувань" стала Наталія з міста Лебедин, що на Сумщині. Дівчина працює педагогом з вокалу в одній зі шкіл Києва. З 7 років вона пише музику й лише в 23 наважилася вийти на велику сцену.

Через війну дівчині довелося скласти все життя в один рюкзак. З лютого вона стоїть на фронті музичної оборони й продовжує об'єднувати людей своїми піснями.

На "Голосі країни" Наталія Бурик у цікавій манері заспівала трек Shum, з яким гурт Go_A представив Україну на Євробаченні-2021. Її вокал оцінили Потап та Оля Полякова, а після цього на сцені несподівано з'явилася Катерина Павленко. Після дуетного виконання Shum Наталія дослухалася до свого серця й обрала команду Потапа.

"Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Наталії Бурик

Марта Любчик

До Києва Марта Любчик приїхала з Тернополя. Вона онучка воїна УПА, її бабуся й дідусь познайомилися на Сибірі. Тож дівчина як ніхто інша розуміє, як важливо бути прив'язаними до свого коріння. На "Голос країни" Марта прийшла, щоб показати, як звучить український фольклор.

Дівчина виконала стародавню колядку "Ой дай Бог" про створення світу. На жаль, жоден з тренерів не розвернувся, але її обрала команда "Другий шанс".

"Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Марти Любчик

Ігор Ольховий

20-річний юнак на "Голос країни" приїхав з міста Кобиляки, що на Полтавщині. З 14 років він пише й записує пісні на китайський студійний мікрофон. До війни Ігор працював менеджером з друку сувенірної продукції, але завжди мріяв підкорити велику сцену.

На "сліпих прослуховуваннях" Ігор Ольховий виконав хіт гурту Måneskin – Beggin. У свою команду його забрав Потап, бо відчув молоду енергію.

"Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Ігоря Ольхового

Євген Тесленко-Пономаренко

Євгену всього 17 років, і в нього унікальний оперний голос контратенор. На проєкті він виконав знамениту арію La donna e mobile й розвернув усіх чотирьох тренерів.

Не довго думаючи юнак обрав Олю Полякову, адже та теж займалася академічним вокалом, але може навчити його естрадного співу.

"Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгена Тесленко-Пономаренка

Ірина Бенько

39-річна Ірина приїхала на проєкт зі Львова, аби довести, що мрії не мають терміну придатності. Вона музикантка, пише тексти, але наважилася спробувати себе в новому амплуа.

У перші дні війни Ірина волонтерила, а згодом заради дітей виїхала до Польщі. За кордоном вона протрималася місяць і повернулася через відчуття провини. Уже у Львові жінка взяла з притулку собаку, евакуйовану з Києва.

Її ніжне виконання "Мелодії" гурту The Hardkiss розвернуло Олю Полякову.

"Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Ірини Бенько Остап Дрівко Остап Дрівко львів'янин. Як до 24 лютого, так і під час війни він працює у сфері IT. "Ми повинні пам'ятати, що кожен українець зараз повинен працювати на нашу перемогу. Наша сила в єдності. Це те, чому аплодує сьогодні цілий світ", – наголосив хлопець. Його тембр голосу в пісні Love is around us гурту Wet Wet Wet оцінили Святослав Вакарчук і Потап, але Остап обрав команду лідера "Океану Ельзи", на концерти якого ходить з дитинства. "Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Остапа Дрівка

Нагадаємо, в інтерв'ю 24 каналу креативний продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк розповідав, що всі місяці війни кастинг-директорка шоу Катя Шишкіна була на постійному контакті з учасниками. У березні вони навіть запустили невеличкий проєкт "Музична оборона", у рамках якого конкурсанти ділилися своїми піснями, що стали саундтреками війни.



"Для нас важливо, що з ними відбувається, і де вони перебувають також", – наголошував нам Володимир Завадюк.

Ірина Барилюк

25-річна Ірина зі Львова, але викладає вокал в селі Новий Яричів. Через війну дівчина виїхала до мами за кордон і продовжила займатися з дітьми онлайн. За цей час дехто з них навіть встиг стати лауреатом міжнародних вокальних конкурсів.

На "Голосі країни" Ірина Барилюк виконала хіт Володимира Івасюка "Нестримна течія". Ніхто з тренерів не розвернувся на її спів, але в дівчину повірив народний тренер Андрій Мацола, тож вона в команді "Другий шанс".

"Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Ірини Барилюк

Віктор Кирилов

24-річний хлопець родом з Кам'янця-Подільського, але на момент зйомок навчався на магістратурі в Одеській музичній академії по класу балалайка. Він був вуличним музикантом і співав на Потьомкінських сходах, але війна змінила все.

"Тепер Одеса, як і всі міста нашої України, під прицілом окупантів. Біль і злість – ось що відчуваєш, коли бачиш зруйновані будинки. Вони хочуть, щоб ми здалися, щоб ми повірили у власне безсилля, але цього не буде ніколи", – заявив Віктор.

На "Голос країни" Віктор Кирилов прийшов з піснею Віктора Павліка "Ні обіцянок, ні пробачень". Його зворушливе виконання розчулило Олю Полякову, вона заявила: "Ти володієш тембром, який проникає в душу".

"Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Віктора Кирилова

Євгенія Тананаєва

23-річна Євгенія родом з Києва, але мешкає на Кіпрі. Під час війни вона разом з іншими українцями виходить на мітинги й доносить іноземцям правду про війну, але російська пропаганда працює навіть там.

На Кіпрі проживає дуже велика кількість росіян, і це найогидніший факт. Більшість з них підтримує війну. Вже кілька разів вони виходили на мітинги зі слоганами: "Россия спаси мир", "Россия скажи правду". Правда виходять вони разом з поліцією. Цю брехню, цю пропаганду вони розносять по всьому світу,

– обурено заявила Євгенія.

На "сліпих прослуховуваннях" дівчина виконала трек "Мама" гурту "Один в каное" й розвернула крісла трьох тренерів – Наді Дорофєєвої, Потапа та Олі Полякової. Неочікувано для самої себе Євгенія обрала команду DOROFEEVA.

"Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгенії Тананаєвої

Назар Ільчишен

26-річний Назар родом з міста Старокостянтинів, що на Хмельниччині. Він син пастора й усе своє життя пише пісні, але хоче реалізуватися як сольний артист. Юнак уже приходив на "Голос країни" в 9 сезоні, але тоді до нього не розвернувся жоден з тренерів.

Під час війни юнак надавав прихисток українцям, що тікали від війни. Церква його батька приймала по 250 людей за ніч, "адже це місце любові, божої підтримки та турботи".

На "Голосі країни" Назар виконав пісню Save your tears виконавця Weekend і підкорив усіх чотирьох суддів. Святослав Вакарчук так хотів юнака до себе в команду, що заспівав з ним у дуеті його авторський трек. Саме його команду обрав Назар Ільчишен.

"Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Назара Ільчишена

Яна Мілевська

23-річна Яна Мілевська прийшла на проєкт як вулична музикантка з переходу на Хрещатику. Під час повномасштабної війни їй довелося виїхати з Києва на захід України, а через два місяці повернутися додому й продовжити співати на вулиці, щоб збирати гроші на підтримку ЗСУ.

"Я дуже прошу вас не бути байдужими до чужої біди. Ось так потрошки – 10, 20, 50 гривень на допомогу ЗСУ, на допомогу звичайним людям. Саме це допоможе нам якомога швидше перемогти. Тому тримаємося", – заявила дівчина.

Її проникливе виконання хіта Біллі Айліш When the party's over розвернуло всіх чотирьох тренерів. Як з'ясувалося, це одна з улюблених пісень Святослава Вакарчука. Після довгих роздумів Яна Мілевська обрала команду Наді Дорофєєвої.

"Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Яни Мілевської

