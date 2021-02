Голос країни 6 випуск: суперниця Дорофєєвої, "принц" з Марокко та копія Христини Соловій

Вокальне шоу "Голос країни" продовжило збирати талановитих виконавців у команди зірок. Майже останні місця у свої команди сьогодні віддали зіркові судді Надя, Монатік, Тіна та Олег. Хто ці щасливці – читайте у матеріалі.

Передостанній тур сліпих прослуховувань "Голосу країни" пройшов 28 лютого. Боротьба за місця у командах тренерів стала ще запеклішою, втім, не менш цікавою!

Дивіться також Голос країни 11 сезон 5 випуск: повернення "Алібі" та виступ учасниці з Тіною Кароль

Денис Потреваєв

Напружений 6 випуск 11 сезону "Голосу країни" відкрив 26-річний чоловік з Миколаєва. 6 років тому він вже був на проєкті, втім, покинув шоу через нерівний батл з Микитою Алєксєєвим (ALEKSEEV). За цей час він одружився та став батьком для чарівного сина. Тепер він знову повернувся на сцену, аби дістати собі місце у прямих ефірах. Виконуючи ліричний хіт All By Myself Селін Діон, до нього повернулись усі 4 крісла тренерів. Денис вирішив обрати для подальшої боротьби у проєкті Тіну Кароль, яка першою до нього повернулась.

"Голос країни 11 сезон" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Дениса Потреваєва

Марія Гоур

Музикантка і співачка з Херсону вперше прийшла на проєкт, а підтримкою для неї став чоловік та рідний брат. 25-річна дівчина виконала на сцені сліпих прослуховувань пісню "Весна" Олега Скрипки і гурту "ВВ", закликаючи якнайшвидше теплу пору в Україну. На жаль, до Марії ніхто не повернувся з тренерів.

"Голос країни 11 сезон" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Марії Гоур

Не пропустіть! Голос країни 11 сезон 4 випуск: Надія Мейхер, Віталій Борисюк та інші учасники викликали овації

Микита Леонтьєв

18-річний юнак Микита з Маріуполя хоч навчається на бібліотекаря, але самовиражається через музику. Він навіть створив тематичний тікток-акаунт, де викладає відео, що допомагає підписникам бути менш скутими – Леонтьєв співає та грає на гітарі у громадських місцях, даючи приклад іншим. На сцені "Голосу..." він виконав пісню "Тебе це може вбити" гурту "СКАЙ". До нього повернулась Надя Дорофєєва, до якої і мріяв потрапити хлопець.

"Голос країни 11 сезон" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Микити Леонтьєва

Лаура Марті

33-річна джаз-співачка з Азербайджану, яке все життя прожила в Харкові, розповіла про свою складну історію з дитинства. Коли їй було всього 2 роки, разом із сестрою та мамою вони тікали з рідної країни і в 1979 році поселились в Україні. Тут вона реалізувала себе як відома артистка, втім, вона бажає більшого. Свій виступ вона присвятила мамі. Жінка виконала пісню Faith та розвернула крісло Наді Дорофєєвої, автоматично потрапивши у її команду.

"Голос країни 11 сезон" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Лаури Марті

Анна Гадомич

19-річна дівчина з Миколаєва у свої юні роки змогла побороти наркотичну залежність. Дівчина також мала спроби суїциду, втім, любов до матері і сором за свої дії повернув її до життя. Аня відмовилась від наркотиків, знайшла кохану людину і почала займатись музикою. Вона вийшла на сцену "Голосу країни" з піснею "Позови меня з собой". На її вокал розвернулись крісла Монатіка і Наді Дорофєєвої, але Аня вирішила обрати Монатіка.

"Голос країни 11 сезон" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Анни Гадомич

Ілля Ніколаєнко

22-річний киянин обожнює займатись музикою. Оскільки він з дитинства мав слабість до музичного мистецтва, єдиний, хто не підтримував його у цьому, це батько. Через це Ілля у свої 16 років пішов з дому і почав шукати себе. Зараз він прагне довести собі і батькові, що всі його старання не були марними і він все правильно зробив. На сцені він виконав пісню Breaking me, розвернувши крісла Дорофєєвої, Монатіка і Винника. Ілля обрав за наставника собі Надю Дорофєєву.

"Голос країни 11 сезон" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Іллі Ніколаєнко

Катерина Руденко

26-річна дівчина з Херсона професійно займається музикою та навіть має свій гурт в місті Одеса. Катерина розповіла, що з дитинства пише пісні, а причиною для цього стала психологічна травма – батько з дідусем прийшли до неї додому і забрали усе, що було. Відтак, її виховували мама та бабуся. Учасниця сліпих прослуховувань прийшла на проєкт з піснею City of Stars, але, на жаль, не змогла розвернути жодне крісло.

"Голос країни 11 сезон" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Катерини Руденко

(відео з'явиться згодом)

Вікторія Брехар

31-річна Вікторія з Дніпра все життя мріяла співати на професійній сцені, хоч і працює артисткою у військовому оркестрі. Але через кохання з першого погляду та народження донечки вона відклала свою мрію на потім. Жінка прийшла на проєкт з піснею "Мудрые деревья" та завоювала прихильність одразу Монатіка, Тіни Кароль та Олега Винника. Вікторія довго вагалась, але обрала Тіну Кароль.

"Голос країни 11 сезон" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Вікторії Брехар

Ярослав Фролов

Хлопець з Дніпра є музикантом-початківцем та мріє про велику сцену. 21-річний Ярослав хвилювався, адже місць у командах тренерів залишилось дуже мало. На сцені він виконав один з найвідоміших хітів Еда Ширана Thinking Out Loud, але не повернув жодного із крісел тренерів.

"Голос країни 11 сезон" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Ярослава Фролова

Аліса Стрига

Виконавиця з Кривого Рогу повернулась на сцену через 10 років після успішного старту. Колись вона повинна були зайняти місце Наді Дорофєєвої у групі "Время и Стекло", але продюсер Потап вирішив по-іншому. 27-річна дівчина прийшла на проєкт, аби довести усім, що гідна великої сцени. На сцені сліпих прослуховувань вона заспівала сингл "Ворона" та повернула крісла Наді Дорофєєвої, Олега Винника та Монатіка. Аліса обрала Монатіка.

"Голос країни 11 сезон" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Аліси Стриги

KOLA (Прудіус Анастасія)

Для артистки Анастасії 11 сезон "Голосу" не став першим, адже вона вже брала участь у шоу в 6 сезоні. Тоді вона була у команді Потапа та дійшла аж до нокаутів, втім, вилетіла з проєкту. Для неї це стало шаленим стресом, втім, талант виконавиці помітили організатори "Танців з зірками" та взяли її у вокальний супровід танців. На сліпих прослуховуваннях її підтримав виконавець та колега LAUD, а сама вона заспівала пісню I'm sexy and I know it. До неї розвернулись усі тренерські крісла, але KOLA обрала Монатіка.

"Голос країни 11 сезон" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ KOLA

Mary Soddy

16-річна Марійка зі Львова з дитинства росте та слухає український фольк. Якщо хтось слухає "попсу", то вона віддає перевагу українським народним пісням або записам із бабусею. Вона зізналась, що з дитинства її дідусь співав колискові, а сама вона вже багато років грає на гітарі, пише пісні і тексти. Своїм натхненником вважає Христину Соловій і її любов до лемківської пісні. На сцені Марія і виконала її пісню "Гамерицький край" та повернула крісла Винника і Кароль. Mary Soddy обрала Тіну Кароль.

"Голос країни 11 сезон" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Mary Soddy

Нарам Мумні

25-річний хлопець з Марокко приїхав в Україну аби навчитись IT та заспівати на сцені "Голосу країни". Він мріє співати на великій сцені, тому набрався сміливості та пройшов кастинг на сліпі прослуховування. А тут він виконав пісню Desert Rose та зачарував публіку арабськими мотивами і сильним голосом. До нього розвернулись крісла Тіни Кароль, Олега Винника і Наді Дорофєєвої. Нарам був у захваті та після чималих вагань обрав за тренера Тіну Кароль.

"Голос країни 11 сезон" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Нарама Мумні

Учасники, які пройшли "сліпі прослуховування"

Команда Монатіка:

Аня Гадович;

Аліса Стрига;

KOLA.

Команда Наді Дорофєєвої:

Микита Леонтьєв;

Лаура Марті;

Ілля Ніколаєнко.

Команда Тіни Кароль: