Рідні учасника "Голосу країни" потерпають від окупації в Херсоні

На "Голосі країни" за перемогу боротиметься Євген Бічасний. Після повернення проєкту на екрани чоловік розповів, що його рідні залишилися в окупованому Херсоні, потерпають там від "тихого терору".

Учасник команди Наді Дорофєєвої – Євген Бічасний розповів, як війна змінила його життя. Коли Євген вперше виходив на сцену "Голосу країни", то й уявити не міг, що зовсім скоро його рідне місто опинитися в окупації.

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Учасник "Голосу країни" про окупацію Херсона

Євген поділився, що його батьки, брат, інші родичі та друзі вже понад 7 місяців живуть в окупації. Вони й надалі потерпають від "тихого терору". Сім'я вокаліста не здається і продовжує вірити в те, що зовсім скоро Херсон повернеться додому, що там знову замайорить синьо-жовтий прапор.

Усі мої найближчі родичі, батьки, брат, сім'я та інші зараз перебувають в Херсоні, в окупації. Але всі ми тримаємося, віримо в нашу країну. Сподіваюся, що зовсім скоро мій рідний Херсон повернеться додому і там замайорить український прапор,

– поділився Євген у відеозверненні.

Виступ Євгена Бічасного на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

На жаль, багатьом учасникам "Голосу" довелося покинути Україну через війну. Донька популярного композитора Костянтина Меладзе – Лія виїхала в США. 16-річна Діана Матвійчук тривалий час була в Німеччині, оскільки її рідний Ірпінь також був в окупації. Але всі вірять, що зовсім скоро ЗСУ виженуть російських загарбників з наших земель.