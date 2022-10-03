Донька Меладзе зізналася, де перебуває і чим займається під час війни

Донька Костянтина Меладзе – Лія стала учаницею 12 сезону "Голосу країни". У дайджесті довоєнних випусків дівчина зізналася, що виїхала з України та готується до навчання за кордоном.

17-річна Лія на "Голосі" підкорила зіркових тренерів чуттєвим хітом Hallelujah. На етапі "сліпих прослуховувань" дівчина вирішила піти в команду Наді Дорофєєвої. Так само як і Надя, Лія на час війни виїхала за кордон. Наразі донька відомого композитора не поспішає повертатися в Україну.

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Лія готується до вступу в іноземний університет, але вірить, що зовсім скоро зможе повернутися до мирного дому.

Мені довелося виїхати з країни. Я вже готуюся до вступу в іноземний університет. Сподіваюся і вірю, що скоро зможу повернутися додому. Вірю в ЗСУ, в те, що наша перемога не за горами, що скоро ми всі працюватимемо вдома і робитимемо все для того, щоб Україна розквітла,

– поділилася дівчина.

Меладзе не розсекретила, де саме перебуває зараз. Однак на початку жовтня на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала кілька нових фото. Судячи з геолокації – пірс в Санта-Моніці, зараз дівчина живе в США – штат Каліфорнія.

Виступ Лії Меладзе на "Голосі країни": дивіться відео онлайн