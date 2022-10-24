Учасниця "Голосу країни-12" розповіла про маму і брата у Слов'янську, які не встигли виїхати

У 8 випуску "Голосу країни-12" показали вокальний батл Тіни Колодій та Анни Кіндзерської з команди Святослава Вакарчука. Тіна зізналася, що її мама та брат не встигли виїхати з прифронтового Слов'янська.

Повномасштабна війна застала Тіну Колодій у Києві, тоді як її сім'я залишилася на Донеччині. Мама та брат вокалістки досі у Слов'янську, де вже немає ні світла, ні води. Про це вона розповіла у 8 випуску "Голосу країни-12", який відзняли до 24 лютого, але доповнили актуальними коментарями учасників.

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Сім'я учасниці "Голосу країни" живе під обстрілами у Слов'янську

Моя мама, брат, 7 собак і котик залишаються в Слов'янську під обстрілами, без світла, без води, без газу,

– поділилася Тіна Колодій.

Дівчина, яка після вокальних боїв потрапила в команду "Другого шансу", розповіла, що регулярно телефонує мамі й просить її завжди бути на зв'язку.

"Я дзвоню мамі у Слов'янськ щодня, і бувають такі ситуації, коли вона не бере слухавку, і мені здається, що я вмру просто тут і зараз. Я кожен раз їй кажу: "Мамо, будь ласка, де б ти не була, бери з собою телефон. Просто подумай про мене, я повинна чути твій голос", – зізналася вокалістка.

Учасниця "Голосу країни-12" Тіна Колодій з мамою / Скриншот з відео

Хоч у вокальному батлі Колодій та Кіндзерська були суперницями, та саме Анна і її сім'я допомогла Тіні вибратися з Києва в перші дні війни й дістатися безпечного місця.

"Голос країни" не просто дав мені знайомство з крутою вокалісткою, він дав мені справжню подругу. 25 лютого мені подзвонив брат Ані Кіндзерської, сказав, щоб я збиралася, що вони мене заберуть. На той момент я була на ЖД вокзалі і намагалася влізти в евакуаційний потяг, але мені не вдалося. Вони наче це відчули", – пригадала дівчина.

Я мрію, щоб моя країни якнайшвидше стала вільною, щоб жодна нечисть більше ніколи навіть не подумала лізти на нашу землю,

– емоційно заявила Тіна Колодій.

Учасниця "Голосу країни-12" розповіла про сім'ю у Слов'янську: дивіться відео онлайн

На жаль, Тіна Колодій не єдина учасниця "Голосу країни-12", яку війна розлучила з сім'єю: