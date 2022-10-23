Оля Полякова розплакалася в ефірі 12 сезону "Голосу країни"

23 жовтня в ефірі показали початок вокальних боїв 12 сезону "Голосу країни". Тренерка проєкту – Оля Полякова не стримала емоцій під час виступу учасників своєї команди.

Цього року Оля Полякова вперше серед зіркових тренерів "Голосу". Вона вперше робила вибір під час "батлів" і не змогла без сліз попрощатися з талановитим учасником.

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Чому Оля Полякова розплакалася на "Голосі країни-12"

Перший вокальний бій у команді Олі Полякової відбувся між Євгеном Тесленком-Пономаренком та Дімашем Даулетовим. Артисти продемонстрували свої вокальні здібності в оперній пісні Le Temps des cathédrales.

Голос країни 12 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгена Тесленка-Пономаренка та Дімаша Даулетова

Хлопці бездоганно впоралися з виконанням складної композиції, але Оля все-таки мала обрати, хто ж залишиться в її команді. Цим вокалістом став Дімаш з Казахстану. А 17-річний Євген покинув шоу, оскільки під час "крадіжки" ніхто з колег Полякової не забрав його до своєї команди.

Прощання з Євгеном було дуже складним для співачки. Вона не втримала емоцій і розплакалася. Зі сльозами на очах Оля обійняла хлопця та попросила його прийти на шоу наступного року.

Тримайся! Але обов'язково у 18 років повертайся. Я тебе прошу! У тебе все ще попереду! Приходь, я чекатиму на тебе,

– сказала Полякова.