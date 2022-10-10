Учасник "Голосу країни" рятував українців, які тікали від війни: як він допомагав людям

На момент зйомок телекастингу "Голосу країни" 26-річний Назар Ільчишен мріяв реалізуватися як артист. Однак після 24 лютого все змінилося. Зараз юнак бажає лише якнайшвидшої перемоги України. Усе тому, що на початку війни він давав прихисток людям, які тікали від окупантів.

Назар Ільчишен родом з міста Старокостянтинів на Хмельниччині. Оскільки в перші місяці війни потік переселенців до західних областей був шалений, то він відчинив свої двері для людей, у дім яких прийшла війна. Сім'я юнака селила їх всюди – у своєму будинку, в родичів, друзів, знайомих і навіть на підлозі в церкві, пастором якої є батько хлопця.

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Як учасник "Голосу країни" рятував українців від війни

Я з заходу України, і було багато людей, які бігли від війни. Ми їм допомагали – надавали прихисток у себе, у рідних, знайомих. Також церква наша не залишилася осторонь, адже це місце любові, божої підтримки та турботи. Були ночі, коли ми приймали до 250 людей,

– розповів 26-річний Назар Ільчишен.

"Це все неможливо без молитви. Я продовжую молитися за наших хлопців і дівчат, за всю Україну, адже вірю, що молитва має силу, якщо молитися з вірою та впевненістю", – додав юнак.

"Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Назара Ільчишена

До слова, на "Голосі країни" Назар розвернув усі чотири крісла, а тренери влаштували справжню боротьбу за нього.