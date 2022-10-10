Розносять брехню, – дівчина з "Голосу країни" шокувала правдою про російську пропаганду на Кіпрі

На "Голос країни" Євгенія Тананаєва прилетіла з Кіпру, тож після вторгнення Росії в Україну повернулася туди. У 6 випуску проєкту вона розповіла, що на острові безліч росіян, які підтримують війну й нав'язують свою пропаганду місцевим.

На "спілих прослуховуваннях" у 6 випуску "Голосу країни" 12 сезон показали виступ 23-річної киянки Євгенії Тананаєвої. Дівчина жила на Кіпрі й мріяла про музичну кар'єру в Україні, однак через війну була змушена повернутися за кордон. Як з'ясувалося, на Кіпрі вона протистоїть росіянам-путіністам.

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Учасниця "Голосу країни" про російську пропаганду на Кіпрі

На Кіпрі проживає дуже велика кількість росіян, і це найогидніший факт. Більшість з них підтримує війну. Вже кілька разів вони виходили на мітинги зі слоганами: "Россия спаси мир", "Россия скажи правду". Правда виходять вони разом з поліцією. Цю брехню, цю пропаганду вони розносять по всьому світу,

– поскаржилася Євгенія Тананаєва.

Однак українська діаспора не відстає. Наші люди влаштовують мітинги й роблять усе можливе, щоб іноземці не велися на брехню росіян і знали правду про їх жорстокість в Україні.

"У нас є групи та організації "Українці на Кіпрі". Кожного тижня, кожних вихідних проводяться мітинги на підтримку України, на підтримку наших бійців. Мета всіх українців за кордоном – це донести правду. Донести іноземцям, що Росія – країна-агресор, країна-терорист, країна-вбивця, яка вбиває людей просто за те, що вони українці", – наголосила дівчина.

Люди мають розуміти, що Україна зараз захищає не тільки свої кордони, а й кордони абсолютно всіх європейських країн,

– підсумувала Євгенія.

"Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгенії Тананаєвої

До слова, навіть без музичної освіти Євгенія Тананаєва запала в душу трьом тренерам – Наді Дорофєєвій, Потапу та Олі Поляковій. Остання назвала її запальничкою, яка запалає в її команді. Натомість Потапу сподобалася конкретність дівчини, а Дорофєєва похвалила її за те, що "філігранно бігала по нотах" у пісні "Мама" гурту "Один в каное".

Так, дівчина обрала команду DOROFEEVA, яка зробила їй найбільше компліментів за вокал.