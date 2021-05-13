В одних лише колготах: гола Alyona Alyona повторила еротичне фото Кім Кардашян 18+

Українська реперка Alyona Alyona продовжує публікувати пікантні фотопародії зірок, піднімаючи важливі соціальні теми. Цього разу вона поділилась думками щодо одягу, за який "шеймили" оточуючі. Для цього вона одягнула лише одні колготи.

В інстаграмі зірка поділилась, що, на її думку, кожен повинен одягати що хоче та не зважати на думки інших. Як приклад, вона одягнула прозорі колготи на повністю голе тіло, а груди прикрила руками. Так вона повторила знамените "голе" фото світської левиці Кім Кардашян.

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Оголена Кім Кардашян / Фото з інстаграму Alyona Alyona

Коли дівчат цькують за відвертий одяг – я чую галас… На мою думку, кожна людина має право одягати те, що вона хоче! Відкриті декольте, короткі спідниці або напівпрозорі блузи – це лише прояв естетичної краси чи сучасні тенденції стилів. Це просто елементи моди та одягу, які мають право демонструвати всі: як чоловіки, так і жінки!

– наголосила реперка.

Вона додала, що з дитинства чула, як дорослі обговорювали відверті декольте та короткі спідниці інших жінок і що ті, нібито, хочуть звабити чоловіка. Хоча роки пройшли, але чимало людей досі так вважають.

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"Хочеться, щоб в сучасному українському суспільстві таких думок взагалі не було. І кожна людина мала змогу вдягати те, що вона захоче та почувала себе у безпеці. Питання можуть виникати до поведінки, але зовнішній вигляд говорить лише про бажання самовиражатися", – підсумувала артистка Alyona Alyona.



Пародія Alyona Alyona на фото Кім Кардашян / Фото з інстаграму Alyona Alyona

Реакція мережі

Користувачі інстаграму розділились у думках з приводу нового фото Alyona Alyona. Чимало "юзерів" засудило таку відвертість від зірки та не зрозуміли, чому вона спародіювала фото Кім Кардашян:

"Я напевно відпишусь...";

"Як на мене, такі фото не тут треба виставляти, вибачте...";

"Мала, думаю, пора трохи худати. Розумію, що погляди на красу у всіх різні, але вага – це як мінімум просто нездорово – з віком будуть проблеми. Чекаю, коли твоє фото буде другим в каруселі";

"Це реклама капронових колготок?";

"Ну це вже перебір";

"Я ху*ю і не бачу нічого красивого в бодипозитиві, якось так. Передчасно вибачаюсь якщо когось зачепив, але мені якось пох*й".

Однак знайшлись і ті прихильники, які поділились власними історіями "хейту" від оточуючих за свій зовнішній вигляд:

"Красуня! Звичайно, що прилітало за короткі шорти або сарафан… "Ти ж мама двох дітей, як так можна одягатись? В тебе зайва вага, краще прикрий". Та пішли вони!";

"Ваше фото краще, ніж у Кім";

"Чудовий посил і прекрасні фото";

"Колись в школі побив однокласник. Офіційна версія: "Ти просто надто красива, і він образився, що ти не відповідаєш йому взаємніст. Зрозумій його" (адміністрація). Зараз я б це так не "попустила";

"Мені сказали якось, що я в свої 25 одягаюсь як підліток, бо в мене була рожева яскрава худі, кепка і, боже, я катаюсь на скейті";

"Повністю згодна. Ви – прекрасна";

"Прилітало" – це м'яко кажучи. На роботі всі як божевільні тільки бачать спину голу, то все, жах, а про короткі шорти – взагалі. Точно хоче когось звабити".

Зокрема про осуд від людей розповіла у коментарі під дописом Христина Соловій. Вона зізналась, що їй весь день "прилітає" від людей за те, що їм не сподобалось, як вона виглядає у новому кліпі "Втікала".