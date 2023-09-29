Прямо на сцені: у відомого гітариста Ел Ді Меоли стався серцевий напад

Популярний американський гітарист Ел Ді Меола отримав серцевий напад. Сталося це просто на сцені під час його виступу в Румунії. Його одразу госпіталізували до лікарні.

На щастя, гітариста врятували, зараз його стан стабільний. про це повідомила лікарня в Бухаресті, куди доправили Ді Меолу.

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В Ел Ді Меоли стався серцевий напад

Концерт гітариста відбувся 27 вересня. 69-річний Ел Ді Меола виступав у Бухаресті, коли в нього стався серцевий напад.

Фотограф Драгош Крістеску розповів журналістам, що помітив, як Ді Меола схопився за груди під час виступу та ледь зійшов зі сцени. Двоє інших музикантів продовжували якийсь час грати, а потім оголосили про зупинку концерту.

У лікарні повідомили, що Ді Меолу госпіталізували до кардіологічного відділення, де він лікується після інфаркту міокарда.

У фейсбуці артист повідомив, що йому потрібен час на відновлення. Тому він скасував найближчі концерти, але пообіцяв повернутися у 2024 році. Всі квитки залишаються дійсними на наступні дати.

Що відомо про Ел Ді Меолу