Прямо на сцені: у відомого гітариста Ел Ді Меоли стався серцевий напад
Джерело:Associated Press
Популярний американський гітарист Ел Ді Меола отримав серцевий напад. Сталося це просто на сцені під час його виступу в Румунії. Його одразу госпіталізували до лікарні.
На щастя, гітариста врятували, зараз його стан стабільний. про це повідомила лікарня в Бухаресті, куди доправили Ді Меолу.
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В Ел Ді Меоли стався серцевий напад
Концерт гітариста відбувся 27 вересня. 69-річний Ел Ді Меола виступав у Бухаресті, коли в нього стався серцевий напад.
Фотограф Драгош Крістеску розповів журналістам, що помітив, як Ді Меола схопився за груди під час виступу та ледь зійшов зі сцени. Двоє інших музикантів продовжували якийсь час грати, а потім оголосили про зупинку концерту.
У лікарні повідомили, що Ді Меолу госпіталізували до кардіологічного відділення, де він лікується після інфаркту міокарда.
У фейсбуці артист повідомив, що йому потрібен час на відновлення. Тому він скасував найближчі концерти, але пообіцяв повернутися у 2024 році. Всі квитки залишаються дійсними на наступні дати.
Що відомо про Ел Ді Меолу
- Це популярний американський джазовий гітарист та композитор італійського походження. За три десятиліття музичної кар'єри Ел Ді Меола став один з найвпливовіших гітаристів у джазі.
- Його пісні та виступи принесли йому широке визнання і нагороди, в тому числі Греммі. Ді Меола продав більше 6 мільйонів платівок по всьому світу.
- Одним із найпопулярніших треків артиста є Mediterranean Sundance, який був частиною його альбому Elegant Gypsy.
- Зазначимо, що з Ел Ді Меолою виступав бандурист Роман Гриньків. Вони познайомилися в Парижі, після чого записали альбом "Зимові ночі" (Winter Nights, 1999).
- Також у 2008 та 2013 році Ел Ді Меола був в Україні. Першого разу він виступав у Києві разом з Романом Гриньковим. А вдруге він відвідав джазовий фестиваль Alfa Jazz Fest.