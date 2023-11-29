В учасника ТНМК народився внук: перше фото музиканта з малюком
29 листопада 2023, 10:55Читать новость на русском
Джерело:ТНМК
Гурт ТНМК поділився щасливою новиною про те, що один з учасників колективу став дідусем. Ним виявився гітарист Ярослав Верьовкін.
Музикант вже опублікував перше фото з донькою та онуком з лікарні. Чоловіків виглядав дуже щасливим.
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Учасник гурту ТНМК вперше став дідусем
Донька Ярослава Верьовкіна народила сина. Цікаво, що незабаром дівчина з татом знімуться в кліпі гурту.
Маємо першого діда в колективі – донька нашого гітариста Ярослава Верьовкіна народила онука! До речі, незабаром діда і Соню можна буде побачити в нашому новому відео,
– зазначили в інстаграмі гурту.
Реакція мережі
У коментарях під дописом шанувальники привітали артиста.
- "Вітаю і бажаю здоров'я дитині та матусі. І всій родині благословення і захисту";
- "Яка гарна новина. Вітання і всього найкращого";
- "Не вірю своїм очам. Вітаю вас. Дуже класна новина, нехай малятко росте здорове та щасливе";
- "Вітаю";
- "Вітаю! Міцного здоров'я матусі та малюку";
- "Яка чудова новина! Вітання";
- "Яка радість".