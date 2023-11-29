В учасника ТНМК народився внук: перше фото музиканта з малюком

Гурт ТНМК поділився щасливою новиною про те, що один з учасників колективу став дідусем. Ним виявився гітарист Ярослав Верьовкін.

Музикант вже опублікував перше фото з донькою та онуком з лікарні. Чоловіків виглядав дуже щасливим.

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Учасник гурту ТНМК вперше став дідусем

Донька Ярослава Верьовкіна народила сина. Цікаво, що незабаром дівчина з татом знімуться в кліпі гурту.

Маємо першого діда в колективі – донька нашого гітариста Ярослава Верьовкіна народила онука! До речі, незабаром діда і Соню можна буде побачити в нашому новому відео,

– зазначили в інстаграмі гурту.

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У коментарях під дописом шанувальники привітали артиста.