"Як можна продати хату": Дизель з Green Grey виставив на аукціон свою квартиру в Києві

Гітарист рок-гурту Green Grey Андрій Яценко, відомий як Дизель, продає цінні речі, щоб допомогти своєму батальйону "Мрія". Він виставив на аукціон все – від авторських прав на пісню "Эмигрант" до квартири в Києві.

Дизель з Green Grey каже, що в колекції NFT, яка з'явилася на торговому майданчику OpenSea, усі найдорожчі для нього речі, які уособлюють минуле довоєнне життя. Це авторські права на пісню "Эмигрант", квартира в Києві, статуетка MTV Music Awards, перша гітара, Золотий диск GreenGrey за платівку The Best та безліч різних раритетів – кепка, концертний піджак, гітарний ремінь.

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Благодійний аукціон він влаштував до свого 53-річчя 25 грудня та попросив про розголос замість подарунків.

Ви ж знаєте, я зараз служу в батальйоні "Мрія". І я хочу купити для батальйону найнеобхідніше. Також я розумію, що у людей, які підтримують Україну, вичерпуються можливості донатити,

– пояснив Андрій Яценко.

Він наголосив, що продає реальні речі, а не цифрові копії, а переможець аукціону отримає їх на все життя. "Гроші підуть на мій батальйон "Мрія" та інші соціальні проекти", – пообіцяв Дизель.

Наразі поточна ціна колекції Дизеля з Green Grey на OpenSea – понад 350 тисяч доларів.

Його підтримали друзі з шоу-бізу:

Фагот з ТНМК : "Якщо чесно, я до цього часу не усвідомлюю, як можна продати як NFT не тільки творчі наробки, але й хату з гітарою. Але коли це щире бажання допомогти рідному батальйону, то це святе діло";

: "Якщо чесно, я до цього часу не усвідомлюю, як можна продати як NFT не тільки творчі наробки, але й хату з гітарою. Але коли це щире бажання допомогти рідному батальйону, то це святе діло"; Ірина Білик: "Андрійко дуже щедра, добра людина і виставляє на аукціон власну квартиру, свої музичні нагороди, особисті речі. Долучайтеся, тому що всі кошти йдуть на допомогу ЗСУ";

"Андрійко дуже щедра, добра людина і виставляє на аукціон власну квартиру, свої музичні нагороди, особисті речі. Долучайтеся, тому що всі кошти йдуть на допомогу ЗСУ"; Сергій Танчинець з "Без обмежень" : "25-го в Дизеля була днюха! Він захотів на честь дня народження зробити аукціон на підтримку ЗСУ. Долучайтесь, лоти справді вау";

: "25-го в Дизеля була днюха! Він захотів на честь дня народження зробити аукціон на підтримку ЗСУ. Долучайтесь, лоти справді вау"; Дмитро Шуров: "Друзі, долучайтесь до аукціону, який ініціював Андрій Яценко для допомоги батальйону "Мрія".

Нагадаємо, контракт з батальйоном "Мрія" Андрій Яценко підписав 14 квітня. Він пояснив це так: "Зрозуміло одне – все не закінчиться. А значить потрібні будуть сили на ротацію наших хлопців, і сил знадобиться чимало! Бачу себе корисним зі зброєю в руках".