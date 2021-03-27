Гіларі Дафф втретє стала мамою: перші фото з крихіткою

33-річна американська співачка Гіларі Дафф народила третю дитину. Дівчинка, яку назвали Мей Джеймс Бейр, з'явилася на світ ще 24 березня. Багатодітна матуся опублікувала перші чуттєві фото з крихіткою, зроблені одразу після пологів.

Гіларі Дафф та її чоловік-музикант Меттью Кома знову стали батьками. Дівчинка народилася ще три дні тому, однак співачка оголосила про поповнення в сім'ї лише зараз.

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Гіларі Дафф втретє стала мамою

Співачка оприлюднила фото, зроблене за кілька хвилин після появи крихітки на світ. Судячи з кадру, вона народжувала вдома в надувному басейні з водою, а під час пологів її підтримував не лише чоловік, а й двоє дітей – 9-річний Лука та 2-річна Бенкс. Виснажена виконавиця та її донька тримали на руках новонароджену дівчинку, а хлопці спостерігали за ними поза басейном.

Мей Джеймс Бейр, ми любимо тебе,

– зворушливо написала артистка.

Це друга спільна дитина для Гіларі Дафф та Меттью Коми, адже сина зірка народила від першого чоловіка хокеїста Майка Комрі.

Гіларі Дафф з донькою / Фото Instagram Stories / @hilaryduff

Нагадаємо, про вагітність Гіларі Дафф стало відомо наприкінці жовтня минулого року. Тоді знаменитість показала зворушливе відео з коханим, на якому засвітила округлий живіт, а незадовго до пологів змінила колір волосся на блакитний.

До слова, співачка і музикант одружилися вже після народження донечки Бенкс у грудні 2019 року. Скромну церемонію закохані влаштували в будинку Гіларі Дафф та запросили лише рідних і близьких друзів.