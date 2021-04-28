Гейлі Бібер пояснила, чому обмежено користується інстаграмом

Знаменита американська модель та дружина виконавця Джастіна Бібера Гейлі Бібер знялась у розкішній фотосесії для глянцю. Також зірка дала інтерв'ю, де зізналась, що досі намагається зрозуміти, хто вона.

Американська модель Гейлі Бібер обмежила для себе користування соціальною мережею інстаграм. У відвертому інтерв'ю для видання зірка пояснила, чому прийняла таке рішення.

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Гейлі Бібер про пізнання себе

Зараз дружина Джастіна Бібера користується інстаграмом 2 дні на тиждень. Все тому, що коли вона користувалась ним щодня, то страждала через низьку самооцінку та такий самий рівень щастя.

Якщо говорити про соціальні мережі, то я безумовно пройшла через безліч порівнянь. Порівнюючи себе з іншими людьми, я думала, що мені теж треба мати таке тіло, щоб відчувати себе добре. Це може бути чорна діра, в яку ви потрапите, і це відбувається швидко і легко,

– поділилась Гейлі Бібер.

Модель додала, що насправді в соціальних мережах люди демонструють лише свої кращі сторони. Не всі можуть усвідомити цю реальність: "Ви бачите лише дуже невелику частину того, що ця людина дозволяє бачити світу".

Гейлі Бібер в один момент зрозуміла, що їй варто відмовитися від інстаграму. Тому вона менше дивиться на людей збоку та присвячує вільний час саморозвиткові.

Мені всього 24 роки, і я все ще намагаюся зрозуміти, хто я як жінка. Хто я у своїй кар'єрі. Хто я як дружина. Почати довелося з того, що я не заходжу в інстаграм з понеділка по п'ятницю,

– зізналась знаменитість.



Гейлі Бібер для Harper's Bazaar / Фото з інстаграму моделі

Гейлі Бібер про любов до себе

Зірка додала, що коли їй необхідно опублікувати допис, то це робить помічник. Натомість вона намагається все ще полюбити себе та подолати почуття невпевненості в собі.

"Люди кажуть мені, що я красива, але це не те, що я бачу і відчуваю в певний момент. Любов до себе – це безперервний шлях. Він ніколи не закінчується. Я сподіваюся, що я буду на ньому, навіть коли я буду старою. Сподіваюся, тоді я полюблю себе", – наголосила Гейлі Бібер.



Гейлі Бібер для Harper's Bazaar / Фото з інстаграму моделі

Нагадаємо, раніше Джастін Бібер розповідав, що перший рік шлюбу з Гейлі Бібер був для пари дуже важким. Обоє зірок були мали певні травми від попередніх стосунків, а тому не мали довіри один до одного.