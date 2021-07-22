Гейден Панеттьєрі повернулась до колишнього, який відсидів термін у в'язниці за її побиття

Відома американська акторка Гейден Панеттьєрі знову почала зустрічатися з ексбойфрендом Браяном Гікерсоном. Їхні стосунки розвиваються попри те, що Браян вийшов з в'язниці, де відбував термін за побиття зірки.

Успішна американська акторка та колишня наречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі упродовж двох років терпіла домашнє насильство з боку Браяна Гікерсона. Однак вона прийняла рішення повернутися до свого кривдника.

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Гейден Панеттьєрі знову з колишнім

Два місяці тому Браян Гікерсон повернувся з в'язниці, де відбував покарання за напади на акторку. Його засудили на 45 днів тюремного ув'язнення, однак його випустили на свободу через 13 днів. Зараз чоловік намагається будувати кар'єру.

Пару двічі бачили на побаченнях у ресторані. Зірка нібито хоче забути про те, що скоїв Браян та продовжити стосунки з ним.

Гейден не забула, що він зробив, але вона хоче пробачити та рухатися далі. Вона веде тверезий спосіб життя і відчуває себе дуже добре,

– пише видання.

Браян Гікерсон прокоментував стосунки з акторкою. Він заявив, що зараз вони "працюють над дружбою", тому поки що не відновили роман. Чоловік додав, що намагається стати кращим, а Гейден вже позбулась алкогольної залежності.

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