Гейден Панеттьєрі повернулась до колишнього, який відсидів термін у в'язниці за її побиття
Джерело:People
Відома американська акторка Гейден Панеттьєрі знову почала зустрічатися з ексбойфрендом Браяном Гікерсоном. Їхні стосунки розвиваються попри те, що Браян вийшов з в'язниці, де відбував термін за побиття зірки.
Успішна американська акторка та колишня наречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі упродовж двох років терпіла домашнє насильство з боку Браяна Гікерсона. Однак вона прийняла рішення повернутися до свого кривдника.
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Гейден Панеттьєрі знову з колишнім
Два місяці тому Браян Гікерсон повернувся з в'язниці, де відбував покарання за напади на акторку. Його засудили на 45 днів тюремного ув'язнення, однак його випустили на свободу через 13 днів. Зараз чоловік намагається будувати кар'єру.
Пару двічі бачили на побаченнях у ресторані. Зірка нібито хоче забути про те, що скоїв Браян та продовжити стосунки з ним.
Гейден не забула, що він зробив, але вона хоче пробачити та рухатися далі. Вона веде тверезий спосіб життя і відчуває себе дуже добре,
– пише видання.
Браян Гікерсон прокоментував стосунки з акторкою. Він заявив, що зараз вони "працюють над дружбою", тому поки що не відновили роман. Чоловік додав, що намагається стати кращим, а Гейден вже позбулась алкогольної залежності.
Насильство над Гейден Панеттьєрі: що відомо
- Гейден Панеттьєрі оселилася в Лос-Анджелесі у 2018 році після розриву заручин з Володимиром Кличком. Там вона закрутила роман з актором та рієлтором Браяном Гікерсоном. Закохані ніколи не з'являлися разом на світських заходах, проте часто потрапляли в об'єктиви папараці напідпитку.
- У травні 2019 року ЗМІ почали писати про те, що Браян жорстоко побив Гейден. Сусіди викликали правоохоронців, а ті, коли приїхали, побачили сліди побоїв на шиї та на руках знаменитості.
- Після цього вона пройшла обстеження в клініці та місяць не покидала свого будинку. Браян Гікерсон вже наступного дня після затримання покинув поліцейський відділок та повернувся до своєї дівчини.
- Родичі Панеттьєрі були шоковані, а друзі боялися, що одного разу вб'є акторку. Другий напад відбувся на День Валентина. Тоді Гейден покинула будинок хлопця-садиста і розірвала з ним стосунки. Вона заборонила колишньому наближатися до неї, а згодом Гікерсона офіційно визнали насильником.