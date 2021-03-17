Герцогиня Камілла підтвердила, що отримала щеплення вакциною AstraZeneca

Принц Чарльз та герцогиня Камілла щепились від коронавірусу минулого місяця. Герцогиня Корнуольська підтвердила, що отримала щеплення вакциною AstraZeneca, але вважає, що це не має значення.

10 лютого принц Чарльз та Камілла вакцинувалися від коронавірусу. Тоді було відомо, що королівське подружжя, ймовірно, отримало вакцину AstraZeneca. Герцогиня Корнуольська підтвердила це.

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Камілла розповіла про вакцинацію

Днями королівська пара відвідала центр вакцинації на півночі Лондона. Там дружина принца Чарльза заявила, що отримала дозу вакцини від AstraZeneca. Але герцогиня додала, що не хвилюється, бо для неї це не мало значення.

Я навіть не питаю, бо я так ненавиджу уколи, що заплющую очі... Нехай буде, як буде,

– розповіла Камілла.

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Зазначимо, що заява герцогині Корнуольської прозвучала на тлі призупинення європейськими країнами щеплення вакциною від AstraZeneca через ймовірне виникнення тромбів. Однак у ВООЗ запевнили, що доказів, які б підвердили цю інформацію, немає.

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