Не всі українські знаменитості брали участь у Революції Гідності. Однак чимало з зірок щороку пригадує Майдан та події, що стались 20 лютого 2014 року.

Актуально Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні, – Зеленські вшанували загиблих на Майдані

Зірки згадують Героїв Небесної Сотні

Олена Зеленська

Перша леді разом з президентом Зеленським вранці 20 лютого вшанувала пам'ять загиблих. В інстаграмі вона поділилась щемливим дописом.

Якими б вони були зараз? Хтось відвів би дітей до школи, хтось дочекався б онуків. Працював, навчався, кохав, боровся, мріяв. Жив. Герої не вмирають, але як же їх бракує живим… Небесна Сотня. Вісім років пам'яті,

– написала Олена Зеленська.



Олена та Володимир Зеленські / Фото з інстаграму першої леді

Маша Єфросиніна

Зірка розповіла, що щороку приходить на Алею Героїв Небесної Сотні. Цей рік не став винятком. Маша Єфросиніна поділилась, що у лютому 2014 року була на третьому місяці вагітності. Вона ховалась попід вікнами квартири, поки її чоловік Тимур був на Майдані.

"Ми живемо неподалік. Якраз був обстріл, коли чоловік кричав мені: "Головне відійди від вікон, лежи на підлозі". Я злякалась, що втрачу дитину. Незважаючи на все це, ми не виїжджали нікуди народжувати, хоч нас не розуміли ні близькі, ні друзі. Тоді вистачало сил, енергії, впевненості в тому, що треба залишатися тут", – поділилась ведуча.



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграм-сторіз

Світлана Тарабарова

Співачка поширила уривок своєї пісні "Вірю, знаю". "Світла пам‘ять Героям Небесної Сотні", – написала зірка.

Ірина Федишин

Виконавиця також поширила пісню, яку присвятила тим, хто боровся та продовжує боротися за Україну.

Юрій Горбунов

"Герої не вмирають! Слава вам! Пам‘ятаємо!" – написав телеведучий.



Юрій Горбунов пригадав події Майдану / Фото з інстаграму ведучого

Євген Клопотенко

Шеф-кухар і реформатор українського харчування поділився публікацією зі своїми думками про те, як можна продовжувати революцію.

Люди загинули на Майдані за те, щоб Україна продовжувалася. З їхньої сили почалося відновлення україновідчуття. Пройшло 8 років, але задача лишається такою ж: боротися за Україну всюди, де тільки можна. Особливо зараз,

– розповів Євген Клопотенко.

"Я знаю одну просту істину: ми переможемо, якщо у кожного зараз на меті буде Україна. Площина діяльності неважлива. Головне – те, як ти робиш, та для чого. Тому мене не зупинять ні Росія, ні хтось інший. Адже я особисто знаю, навіщо я це роблю. Бережіть україновідчуття своїми діями", – додав він.



Євген Клопотенко / Фото з інстаграму Євгена Клопотенка

Джамала

Артистка поширила уривок відео, на якому разом з Андрієм Хливнюком та Дмитром Шуровим співає трек "Злива", що присвячений подіям Революції Гідності.

Юлія Саніна

Зірка поширила лаконічне фото неба з підписом: "День пам'яті Героїв Небесної Сотні".



Юлія Саніна у День пам'яті Героїв Небесної Сотні / Фото з інстаграм-сторіз

Володимир Остапчук

Шоумен побажав українцям якнайбільше миру.

War no more. У ці напружені дні найбільше хочеться усім нам побажати миру і згадати Героїв Небесної Сотні,

– написав ведучий.



Володимир Остапчук у День пам'яті Героїв Небесної Сотні / Фото з інстаграм-сторіз

Христина Горняк

Дружина Володимира Остапчука теж висловилась про День пам'яті: "Сьогодні хочеться побажати нам всім мирного неба над головою. І згадати Небесну Сотню. Хочеться висловити свою позицію. Я так само як кожен з українців, хвилююсь за ситуацію в нашій рідній країні. Читаю новини й шокована. Але дуже сподіваюсь, що скоро цей тиск закінчиться, що більше не буде жертв, та ми зможемо не боятись щодня про наступ. Та я намагаюсь продовжувати жити, планувати проєкти, в душі просити Бога про наше спасіння".



Христина Горняк у День пам'яті Героїв Небесної Сотні / Фото з інстаграм-сторіз



Христина Горняк у День пам'яті Героїв Небесної Сотні / Фото з інстаграм-сторіз