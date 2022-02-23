"Героям слава": голлівудська зірка Віра Фарміга підтримала Україну промовистою публікацією
Джерело:інстаграм Віри Фарміги
Американська акторка Віра Фарміга висловила солідарність з Україною та опублікувала промовисті фото та уривок гімну країни. Відомо, що зірка має українське походження, її рідні – українські емігранти.
Зірка опублікувала інстаграм-допис з українським прапором та пейзажу у синьо-жовтих кольорах. Публікацію вона доповнила уривком українського гімну:
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"Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду"
#UkrainianNationalAnthem #IStandWithUkraine #СлаваУкраїні! #Героямслава!
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Підтримувала в часи Майдану
Зазначимо, що Віра Фарміга не вперше підтримує український народ у скрутний час – під час подій Революції Гідності вона записувала відеозвернення. Жінка виступала за демократію і заявляла, що пишається українцями:
"Як американка, що пишається своїм українським спадком, я хочу виразити свою солідарність з українським народом. Окремо я хочу висловити глибоке занепокоєння у зв’язку із останніми подіями в Україні (час Євромайдану, – Showbiz 24) та із застосуванням сили проти мирного протесту. Ці мужні громадяни – діти, онуки, студенти, духовенство – продовжують стояти, одну ніч за іншою, на лютому холоді, сповнені рішучості жити у вільній країні, у справжній демократії", – казала актриса.
Віра Фарміга зверталась до українців: дивитись відео онлайн
Що відомо про Віру Фармігу
Жінка народилась у сім'ї українських емігрантів – Михайла та Любомири. Також у неї є троє братів та троє сестер. Бабуся Надія та дідусь Федір зустрілись таборі для переміщених осіб у Німеччині під час Другої світової війни. Після одруження вони емігрували у США, коли мама Віри була маленькою.
Що цікаво, батько Віри теж був українцем, але виріс в Аргентині. Згодом переїхав у США, де зустрівся з мамою акторки. До шести років дівчинка не говорила англійською. Вона відвідувала українську католицьку школу в місті Ньюарк, штат Нью-Джерсі, та виступала в гурті українського народного танцю, була вихованкою української скаутської організації "Пласт".
Віра Фарміга в дитинстві / Фото з відкритих джерел
Сім'я Віри Фарміги ходила до Української греко-католицької церкви, але перейшла до п'ятидесятників, коли Віра була маленькою. У 12-річному віці дівчинка пішла до української католицької школи Святого Іоанна Хрестителя у Ньюарку, де також вчилася танцювати в українському ансамблі народних танців "Сизокрилі".
Наприкінці 90-х Віра почала зніматися в серіалах та фільмах, а з 2000-х років кар'єра акторки пішла вгору. З того часу вона знялась у десятках фільмів та номіновувалась на такі нагороди, як Золотий глобус, Санденс та Оскар.
Дані взяті з "Вікіпедії"