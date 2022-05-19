"У наших серцях вишита Україна": як зірки вітають з Днем вишиванки
19 травня українці відзначають День вишиванки. У час війни це свято має ще більше значення, ніж у дні, коли ми всі ходили під мирним небом. Мережа рясніє світлинами у красиврму національному вбранні. Зірки приєдналися до привітань і вкотре наголосили, що вишиванка – це генетичний код українців.
Цього весняного дня вишиванки одягають не лише в Україні, а й за кордоном. Мільйони українців, які вимушено покинули рідні домівки, виходять у вишиванках в інших країнах світу. Також нас підтримують друзі-іноземці, яким боляче від того, що відбувається в Україні. Знаменитості у мережі публікують нові фото у красивих вишиванках, якими зачаровують.
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Зірки вітають з Днем вишиванки
MamaRika
"У крові кожного українця тече ДНК, в якій закладено код свободи та нестримної любові до своєї землі. Вишиванка наче броня, що захищає та ідентифікує нас як найсильнішу націю світу. Любимо тебе, наша Україно! Зі святом, рідні".
MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграму співачки
Монатік
"Телефон нагадав. Цього дня в 2015 році. Чекаємо нашого первістка – Данила. Андріївський узвіз. Усіх з Днем вишиванки! Все буде перемога! Все буде Україна".
Монатік з дружиною / Фото з інстаграму артиста
Лілія Ребрик
"Наш генетичний код, частинка душі нашої нації, духовна броня – вишиванка. Сьогодні її день і мені здається цього року він має особливе, сакральне, надважливе значення. Мабуть, як ніколи раніше. Українці по всьому світу вдягнуть сьогодні вишиванки. Для мене дуже символічно, що сьогодні провела ефір у Чернівецькому університеті. Саме тут у 2006 році студентка Леся Воронюк запропонувала відзначати день вишиванки. Місцеві студенти часто вдягали вишиванки на пари, а Леся запропонувала їм вибрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Відтоді за 16 років існування свята його не скасовували жодного разу. Лесю, світ вдячний тобі за цю ідею".
Лілія Ребрик у вишиванці / Фото з інстаграму ведучої
Наталка Карпа
Наталка Карпа у вишиванці / Фото з інстаграму співачки
Ольга Сумська
"З Днем української вишиванки!"
Ольга Сумська у вишиванці / Фото з інстаграму акторки
Ілона Гвоздьова
"З Днем вишиванки, українці! Хочу процитувати слова вже славнозвісного Олександра Григоровича Поворознюка: "Слава українській нації, Слава ЗСУ! Наша доля – тільки воля".
Ілона Гвоздьова та її донька у вишиванках / Фото з інстаграму танцівниці
Катя Осадча
Катя Осадча у вишиванці / Фото з інстаграму ведучої
Оля Цибульська
"Тепер весь світ хоче бути модним, як Україна. З Днем вишиванки, коти і киці. Своя сорочка найближча до тіла. Своя країна найкраща для щастя. Вітаю нас усіх зі святом! Найкращу долю собі вишиває сьогодні наш народ. Кров'ю, болем і неймовірною любов'ю. Радію щиро, коли знайомлюсь з кожним з вас. Хто, як і я, всім серцем любить Україну, бо творить її нову історію, знаючи і поважаючи минуле".
Оля Цибульська у вишиваній сукні / Фото з інстаграму ведучої
Володимир та Христина Остапчуки
"Колись у мирному житті… З Днем вишиванки!"
Христина та Володимир Остапчуки у вишиванках / Фото з інстаграму ведучого
Ектор Хіменес-Браво
"Одягти вишиванку – це честь! Дуже поважаю українські традиції та культуру. Одягати вишиванку – завжди свято для мене та велика відповідальність. Адже, українська нація боролась століттями, щоб зберегти свою автентичність. Коли я вивчав історію України, то був шокований скільки крові пролили ваші предки в боротьбі за незалежність. Я не міг уявити, що те, що я читав – сьогодні бачу на власні очі. Ніби нас перенесли на кілька століть назад. Піднесені та об'єднані українці проти Московії. Нічого не змінилось, ворог той самий. Разом і до кінця! З Днем вишиванки! Переконаний, що незабаром надягну її з особливої нагоди в День нашої перемоги над рашистами!"
Ектор Хіменес-Браво у вишиванці / Фото з інстаграму Ектора
Тимур Мірошниченко
Тимур Мірошниченко / Фото з інстаграму ведучого
Марина Круть
"Щоразу, коли одягаю вишиванку, то відчуваю на собі велику відповідальність. Зайвий раз пропустити людину, викинути правильно сміття, перепросити, і , аби та людина (я) показала себе гідно у такому одязі. Нещодавно їхала у потязі в улюбленій вишиванці і випадково не пропустила людину в черзі. От я картала себе "вишиванку вдягнула, а голову забула вдома". Бо для мене вишиванка – це не про одяг. Це про маніфест "я українка" і дев'ять заповідей моралі та закону, які є в цьому світі. В цьому одязі ніколи не думається щось зле чи недобре. Цей одяг завжди нагадує, що ти горда. Ти смілива. Тримайся достойно. Українське вбрання мотивує бути не просто одягненою у цей одяг, а й бути чистою всередині. От так вона мене вчить чеснотам. Наша вишиванка. Зі святом, брати і сестри".
Марина Круть у вишиваній сукні / Фото з інстаграму бандуристки
Анна Трінчер
"З Днем вишиванки! Останне фото з минулого життя… Яке б дивовижне воно у нас не було, наше українське майбутнє буде ще краще, ще дивовижніше, а головне – зовсім інше! З іншими цінностями, з іншим мисленням, з відчуттям вдячності за кожен ранок і спокійну ніч, за можливість обійняти ближнього. Ми це робитимемо набагато частіше, з нашим українським у всьому світі. Все буде так, я впевнена, бо ми є країна сильних і вільних людей. І нехай сусідня країна не знає значення цих слів, вона точне це відчула, дивлячись на наших воїнів, на матусь, які, захищаючи від куль, підставляють спину, дідусів і бабусь, яким всеодно на свою безпеку, аби з дітьми було все гаразд, і взагалі – на весь наш мужній народ! Люблю вас, українці!"
Анна Трінчер у вишиванці / Фото з інстаграму співачки
Надя Дорофєєва
"У наш дім прийшли вкрасти наше майбутнє і зруйнувати нашу культуру. Але у відповідь на це ми стали ще голосніше співати свої пісні, зробили наші жовтий і блакитний кольори сміливості наймоднішими у всьому світі і, як ніколи сильно, стали триматися за своє коріння. Українська культура яскрава і глибока. Вона вже стала натхненням для багатьох сучасних музикантів, дизайнерів та художників. Зараз талановиті люди з усієї України переосмислюють її та наповнюють новими сенсами. Бо, я думаю, не маючи такого бекграунда, неможливо йти вперед і створювати нове. Без минулого немає майбутнього. З Днем вишиванки, Україно!"
Надя Дорофєєва у вишиванці / Фото з інстаграму співачки
Катерина Кухар
"З Днем вишиванки! Від маленького до дорослого українця відомо, що вишиванка – це генетичний код нації. Вона є бронею української душі. І ці слова вже не потребують додаткових пояснень. Тому сьогодні, хочеться про інше. Що ви відчуваєте, коли надягаєте сорочку? Вона про особливі відчуття та спогади… Наче відчуваєш на собі найтепліші обійми мами. Наче заходиш додому, а там аромат фірмового ванільного пирогу. Вишиванка про наше коріння, спогади… Вона є безцінним спадком від мами до дитини, коли кожна нитка це материнське піклування та любов – вшитий оберіг. Я маю надію, що наш оберіг захистить сьогодні кожну родину від ракет над нашим спільним домом. Що вже скоро ми всі зможемо дістати свої вишиванки та вдягти їх святкуючи перемогу! І кожен з нас відчує свободу! Що зашита у коді нашої нації".
Катерина Кухар у вишиванці / Фото з інстаграму прими-балерини
Дзідзьо
"З Днем вишиванки! Все буде перемога, бо істина така – вільна, незалежна, благодатна, квітуча Україна".
Дзідзьо у вишиванці / Фото з інстаграму співака
Злата Огнєвіч
"Незламна Україна! Місто сили прадавніх предків. Я кохаю тебе всім серцем і вірю, що в нас є майбутнє! І ви вірте в це. Всім єством!"
Злата Огнєвіч у вишиванці / Фото з інстаграму співачки
Гурт "Антитіла"
"З Днем вишиванки, друзі! Все буде Україна!"
Музиканти "Антитіл" у вишиванках / Фото з інстаграму гурту
Світлана Тарабарова
"Важливо цінувати своє. Разом легше йти. З Днем вишиванки, друзі!"
Світлана Тарабарова привітала з Днем вишиванки: дивіться відео онлайн