"У наших серцях вишита Україна": як зірки вітають з Днем вишиванки

19 травня українці відзначають День вишиванки. У час війни це свято має ще більше значення, ніж у дні, коли ми всі ходили під мирним небом. Мережа рясніє світлинами у красиврму національному вбранні. Зірки приєдналися до привітань і вкотре наголосили, що вишиванка – це генетичний код українців.

Цього весняного дня вишиванки одягають не лише в Україні, а й за кордоном. Мільйони українців, які вимушено покинули рідні домівки, виходять у вишиванках в інших країнах світу. Також нас підтримують друзі-іноземці, яким боляче від того, що відбувається в Україні. Знаменитості у мережі публікують нові фото у красивих вишиванках, якими зачаровують.

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Зірки вітають з Днем вишиванки

MamaRika

"У крові кожного українця тече ДНК, в якій закладено код свободи та нестримної любові до своєї землі. Вишиванка наче броня, що захищає та ідентифікує нас як найсильнішу націю світу. Любимо тебе, наша Україно! Зі святом, рідні".

MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Монатік

"Телефон нагадав. Цього дня в 2015 році. Чекаємо нашого первістка – Данила. Андріївський узвіз. Усіх з Днем вишиванки! Все буде перемога! Все буде Україна".