Ілона Гвоздьова показала, як створила образ для доньки на Геловін: відео

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада світ відзначав Геловін. В Україні це свято не є таким популярним, як в інших європейських країнах, однак його все одно відзначають. Зокрема це свято є в сім'ї танцівниці Ілони Гвоздьової.

Хореографиня зазначила, що Геловін у її сім'ї з'явився після народження доньки. Рія дуже любить приміряти різні мультиплікаційні образи. А у час війни Геловін є чудовим способом відволікти дітей від того жахіття, яке відбувається в Україні.

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Як Ілона Гвоздьова збирала доньку на Геловін

Танцівниця поділилася відео, де показала, як самостійно готувала доньці геловінський образ. Цього року Рія була в образі кішки. Зіркова матуся пригадала всі навички художника по гриму та втілила задум в життя. Ілона зазначила, що це ідеальний варіант для зняття стресу та проведення часу з дитиною.

У нашій сім'ї це свято з'явилося лише після народження Рії і з того моменту, коли ми вирізали разом першу гарбузову голову. Тоді якраз не було світла і вийшов чудовий затишний вечір. А потім традицію зберігала лише Рія, бо їй подобається приміряти на себе різні мультиплікаційні образи,

– поділилася Гвоздьова під відео.

Ілона додала, що, на її думку, в такі складні часи, як зараз, можна відзначати будь-яке свято, щоб відволікти дітей від жахливих подій у країні та збагатити їхню уяву цікавими заняттями.