Як виявилось, у 2022 році померла дружина чоловіка. Для нього це був складний період, втім, життя продовжується. Тож Гайтана поділилася, що батько "знову мріє зустріти своє кохання та одружитися".

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Гайтана шукає дружину для свого тата

Артистка зауважила, що Клавер переконаний, що "його нова дружина, буде з України".

На превеликий жаль, на початку 2022 померла його дружина, з якою вони прожили щасливі роки. Це було горе, нестерпний біль. Але життя триває. Тато знову мріє зустріти своє кохання та одружитися. Він впевнений, що його нова дружина, буде з України,

– написала співачка

Під публікацією виконавиця залишила невелику анкету про свого батька.

Клевер Ессамі народився у 1956 році, зараз вже на пенсії. Він живе в м. Браззавіль, де має свій дім. Клавер вільно розмовляє французькою та говорить на діалекті ленгала, який популярний в Конго. Крім того, розмовляє та розуміє російську. Чоловік щонеділі ходить до католицької церкви.

Все своє життя він допомагає людям та дітям. В його будинку завжди жили діти сестер, братів, яких він виховував як своїх до самого університету. Тато людина сильна, мудра, всі його слухають та поважають, тому в домі завжди багато гостей. Він любить якісне життя, смачну, корисну їжу та виглядає завжди бездоганно.

В нього на городі ростуть найсмачніші фрукти. Є 2 дерева манго та авокадо,

– розповіла Гайтана.

Артистка наголосила, що її тато обожнює українську кухню.