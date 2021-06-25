48-річна зірка та її 31-річний коханий Том Кауліц надали перевагу пляжному відпочинку. Вони ніжаться на сонечку на курорті та насолоджуються часом, який проводять удвох.

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Одного вечора Том фотографував обраницю, коли та позувала перед ним топлес. Гаряча Гайді Клум на фотографіях, які поширила в мережі, зображена на пляжі під час заходу сонця. З одягу на знаменитості були лише чорні трусики від купальника, які підкреслили її пружні сідниці.

Волосся Гайді вклала у хвильки, а на обличчя не наносила косметику. Вона довершила надзивчайно відвертий пляжний образ мінімалістичними сережками та ланцюжком з кулоном у вигляді серця.

Найбільше увагу прихильників привернуло те, що модель повністю оголила груди. Вона весело стрибала на пляжі, демонструючи оголені форми. Зірці вкотре вдалося розбурхати уяву багатомільйонної аудиторії.

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