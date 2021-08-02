Супермодель Гайді Клум вийшла у світ з 17-річною донькою-красунею: фото, відео

Німецька супермодель Гайді Клум поїхала в Італію з чоловіком і дітьми. Днями на острові Капрі відбувся благодійний гала-вечір LuisaViaRoma, який зірка не змогла пропустити. У світ вона вийшла з 17-річною донькою Лені.

На світській події зібралось безліч світових знаменитостей – Кеті Перрі з Орландо Блумом, Джон Ледженд з дружиною Кріссі Тейген, Ванесса Гадженс. Однак вся увага була прикута до 48-річної Гайді Клум, яка взяла з собою чоловіка Тома Кауліца й доньку від італійського мільйонера Флавіо Бріаторе.

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17-річна Лені продовжила кар'єру матері й стрімко підкорює модельну індустрію. Наприклад, нещодавно красуня прикрасила обкладинку глянцю Glamour. Її навіть порівняли з лялькою Барбі. Не дивно, що дівчина впевнено почувалась на благодійному гала-вечорі LuisaViaRoma.

Образи Гайді Клум та Лені на світському заході

Супермодель зробила ставку на ідеальні ніжки, тому обрала сукню з високим розрізом від ліванської модельєрки Елі Сааб. На ній вбрання на одне плече, розшите паєтками й прикрашене тонким поясом. Його довершив довгий шлейф, який Гайді Клум ефектно демонструвала під прицілом камер.

Донька моделі виглядала не менш розкішно. Лені постала в блискучій золотистій сукні від Versace. Приталене вбрання з оголеною спиною та сміливим декольте підкреслило всі принади 17-річної красуні.