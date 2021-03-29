Гаряча та спокуслива Вінні Гарлоу вразила формами в купальнику: фото

Канадська модель з хворобою вітиліго Вінні Гарлоу зараз насолоджується відпочинком на яхті разом з друзями. Втім, вона не забуває про фанатів і тішить їх чарівними фото в купальнику.

​Сексуальна Вінні Гарлоу

Пікантні фото зірка публікує вже не перший день, тому вони зібрали вже по 300 тисяч вподобань. Для відпочинку 26-річна модель обрала стильний купальник від Allure Essentials, який складався з трусиків на грубих зав'язках та маленького бюстгальтера, що ледь приховував груди. Купальний костюм був виконаний у темних тонах із вкрапленнями синіх та жовтих кольорів.

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Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Головною родзинкою купальника Вінні стали зав'язки на талії, які часто використовує Емілі Ратажковскі у розробці власних купальників від Inamorata. Дівчина розпустила своє пишне чорне волосся та була повністю без макіяжу. Знімки на борту яхти вийшли дуже ефектними.

Варто додати, що на знімках Гарлоу найбільше хизувалась своїми випнутими грудьми та сідницями, що одразу підмітили шанувальники.