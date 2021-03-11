Фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ скасував концерт через стан здоров'я

11 березня 2021 , 15:10
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Джерело:

фейсбук Сергія Танчинця

Фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець повідомив своїм прихильникам неприємну новину. Через високу температуру та погане самопочуття він змушений скасувати концерт у місті Енергодар. Виступ перенесли на травень цього року.

Артист повідомив, що у нього піднялася температура і дуже погане самопочуття. Експрес-тест на коронавірус виявився негативним, зараз виконавець чекає на результати ПЛР-тесту.

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Сергій Танчинець скасував концерт

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ перебуває в гастрольному турі Україною. Наразі хлопці скасували концерт, який був запланований на 11 березня в Енергодарі. Від результату ПЛР-тесту Танчинця залежатиме доля туру.

Друзі, на жаль, сьогоднішній концерт в Енергодарі змушені перенести, в зв'язку з моїм поганим самопочуттям. Підвищена температура, озноб, сильний головний біль. Експрес-тест показав негативний результат, до вечора буде результат ПЛР-тесту. Шкода, але маємо, що маємо. Перепрошуємо перед кожним, хто чекав нас сьогодні на сцені. Ми обов'язково зіграємо цей концерт!
– написав Сергій у публікації.

Також артист повідомив, що концерти відбудуться 12 травня о 17:00 та о 20:00. Усі придбані квитки залишаються дійсними.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ грають по 2 концерти в день з дотриманням усіх карантинних норм та 50-відсотковою розсадкою залу. За тиждень до кожного з концертів неможливо придбати квитки, адже їх розкупляють. Загалом, за півтора місяця, хлопці відіграють 42 концерти для своїх шанувальників.

У коментарях публікації прихильники виконавця бажають йому швидкого одужання.

  • Сергію, будь здоровий!
  • Бережи себе, сім'ю та колектив! Щасти!
  • Швидкого одужання! Бережіть себе!
  • Одужуйте! Концерт зачекає, головне – здоров'я!
  • Бажаю вам швидкого одужання, бережіть себе!