Фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ скасував концерт через стан здоров'я

Фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець повідомив своїм прихильникам неприємну новину. Через високу температуру та погане самопочуття він змушений скасувати концерт у місті Енергодар. Виступ перенесли на травень цього року.

Артист повідомив, що у нього піднялася температура і дуже погане самопочуття. Експрес-тест на коронавірус виявився негативним, зараз виконавець чекає на результати ПЛР-тесту.

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Сергій Танчинець скасував концерт

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ перебуває в гастрольному турі Україною. Наразі хлопці скасували концерт, який був запланований на 11 березня в Енергодарі. Від результату ПЛР-тесту Танчинця залежатиме доля туру.

Друзі, на жаль, сьогоднішній концерт в Енергодарі змушені перенести, в зв'язку з моїм поганим самопочуттям. Підвищена температура, озноб, сильний головний біль. Експрес-тест показав негативний результат, до вечора буде результат ПЛР-тесту. Шкода, але маємо, що маємо. Перепрошуємо перед кожним, хто чекав нас сьогодні на сцені. Ми обов'язково зіграємо цей концерт!

– написав Сергій у публікації.