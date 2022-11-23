У боях під Бахмутом загинув артист балету Київського театру оперети Вадим Хлуп'янець

У боях під Бахмутом загинув Вадим Хлуп'янець – артист балету Київського театру оперети. Героєві було 26 років.

Новину повідомила пресслужба Національної оперети України. На офіційній сторінці опублікували світлину героя.

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Страшна звістка сколихнула колектив Національної оперети України. В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп'янець. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині Захисника. Вічна слава і пам'ять нашому Герою,

– мовиться у повідомленні.

Член правління Суспільного Дмитро Хоркін повідомив, що герой загинув у боях під Бахмутом.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого героя.

Вадим Хлуп'янець народився у Донецьку

Вадим Хлуп'янець – артист балету Київського театру оперети – народився у 1996 році у Києві. У 2014 році переїхав з тимчасово окупованого Донецька. Навчався у Київському хореографічному коледжі. Згодом долучився до команди Київського національного академічного театру оперети.

Герой захищав Україну й загинув 13 листопада на Бахмутському напрямку.

"Неможливо добрати слів, щоб висловити наші співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль втрати разом з рідними та близькими загиблого", – мовиться у повідомленні Народицької селищної військової адміністрації.

Українці залишили багато щемливих коментарів до допису. Зокрема:

"Шкода і дуже сумно, що така світла красива молода людина відійшла у вічність";

"Яких ми втрачаємо людей, неймовірний біль, слава вам, наші українці";

"Вічна пам'ять Герою. Царство небесне. Хай земля буде пухом. Співчуття рідним та колективу. Герої не вмирають".

У боях за Україну загинув Олексій Рубцов

У боях за Україну загинув Олексій Рубцов. Він був офіцером та одним із ультраса київського Динамо.

Він підтримував Динамо з трибун не лише в Україні, а й за кордоном. Герой вирушив на фронт після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. У героя залишилося 2 дітей.